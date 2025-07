„Żeby to nie poszło w zapomnienie”. 16. Pułk Ułanów Wielkopolskich świętuje na bydgoskim Błoniu [zdjęcia]

2025-07-26, 19:17 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Na bydgoskim Błoniu zorganizowano obchody święta 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich/fot: Izabela Langner

Obchody święta 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich odbywały się w sobotę (26 lipca) na Błoniu w Bydgoszczy. Wydarzenie rozpoczęła Msza święta, nawiązująca do przedwojennej tradycji. Następnie podziwiać można było przemarsz konny. Na odwiedzających czekał też ułański piknik.

– W tym roku jestem pierwszy raz, ale będę bywał częściej. To bardzo dobra impreza. Pogoda dopisuje, jest dużo ludzi. Oby więcej takich obchodów i pamięci – mówił uczestnik wydarzenia.



– Żeby to wszystko nie poszło w zapomnienie – dodała jedna z kobiet.



– Jestem jednym z potomków ułanów, zostało nas tylko sześciu – podkreślił mężczyzna.



– Spotykamy się tutaj, aby uczcić pamięć jednej z podstawowych formacji garnizonowych. 16. Pułk Ułanów miał tu swoje koszary, na Błoniu – zaznaczył Piotr Jerzykowski, członek koła 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich.



– Uważany, że najlepszą nauką historii jest moment, gdy młody człowiek przyjdzie i popatrzy, jak to kiedyś było. Staramy się wszystko odtwarzać, nawet w detalach – stwierdził Hubert Lemańczyk, prezes koła 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich.



– Już rozmawialiśmy, że chcielibyśmy to dalej ciągnąć w przyszłym roku. Dobrze byłoby to rozbudować, żeby nie tylko osiedle Błonie, ale całe miasto ro zobaczyło – opowiadał Krzysztof Kołodziejczyk, przewodniczący zarządu rady osiedla Błonie.