Samorząd inwestuje w sport! Milionowe dofinansowanie na rozbudowę sal gimnastycznych i boisk [lista]

2025-07-24, 15:42 Redakcja

Umowy dotacyjne wręczono w Bibliotece Gminnej w Drzycimiu/fot: Tomasz Czachorowski dla UMWKP

Powstaną nowe sale gimnastyczne, boiska, siłownie zewnętrzne i strefy aktywności – w tym roku samorząd województwa przeznacza na rozbudowę bazy sportowej w regionie blisko siedem milionów złotych. Umowy dotacyjne wręczono w Bibliotece Gminnej w Drzycimiu

– W ramach naszego programu (Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – przyp.) w latach 2018-2024 współfinansowaliśmy realizację blisko 200 różnych inwestycji za łącznie sześć milionów złotych. Ten rok jest wyjątkowy – nie tylko przez rekordową liczbę złożonych wniosków, ale także przez rekordową kwotę wsparcia, którą udzieliliśmy – mówiła wicemarszałek Aneta Jędrzejewska.



– Na tym nie poprzestajemy, działamy dalej i ruszamy z kolejnym projektem, tym razem we współpracy z Ministerstwem Sportu, dzięki czemu w naszym regionie powstanie jeszcze więcej obiektów sportowo-rekreacyjnych – dodała.



57 samorządów otrzyma ponad cztery miliony złotych. Środki w wysokości od 24 do 100 tysięcy złotych pomogą w budowie boisk i siłowni zewnętrznych, zakupie urządzeń do ćwiczeń street workout, modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej oraz zagospodarowaniu innych ogólnodostępnych stref aktywności dla mieszkańców.



Na liście dofinansowanych projektów znajduje się m.in.: stworzenie terenu do ćwiczeń na osiedlu Glinki-Rupienica w Bydgoszczy, budowa boiska do koszykówki w Samociążku (pow. bydgoski), budowa bieżni lekkoatletycznej w Brodnicy, modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim (pow. grudziądzki) oraz rozbudowa i doposażenie infrastruktury sportowej w Żninie.



Podczas spotkania wręczono również cztery umowy na budowę przyszkolnych sal gimnastycznych. Dofinansowanie umożliwi rozbudowę o hale sportowe szkół w Piaskach i w Nicwałdzie (pow. grudziądzki), Drzycimiu (pow. świecki) i Brodnicy. Samorząd województwa wesprze te projekty kwotą dwóch milionów 850 tysięcy złotych.



Pełna lista inwestycji wraz z kwotą dofinansowania znajduje się w załączniku poniżej.