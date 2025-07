Samochód wjechał w pięć osób w Chełmnie! Wśród poszkodowanych są dzieci

2025-07-11, 15:18 Redakcja/Marcin Doliński

Na ul. Rynek w Chełmnie dachujący samochód potrącił pięć osób, w tym, jak podaje policja - dwoje dzieci. Poszkodowani trafili do szpitali.

Służby zgłoszenie o zdarzeniu otrzymały o 14:40. - Wstępnie policjanci ustalili, że ok. godz. 14:40 kierujący mitsubishi 56-latek jadąc pod prąd na ulicy Rynek, uszkodził kilka samochodów, następnie wjechał na chodnik i przy ul. Hallera, potrącił osoby przebywające na nim. Wstępnie ustalono, że obrażeń doznało pięć osób, w tym dwoje dzieci (dziewczynki w wieku 10 i 13 lat). Wszystkie osoby zostały przewiezione do szpitali - przekazuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.



Jedno z dzieci do lecznicy zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.



- Kierowca samochodu został zatrzymany przez policjantów i trafił do komendy policji. Tam policjanci sprawdzili jego trzeźwość. Ustalono, że 56-latek jest trzeźwy, badanie pod kątek narkotyków również nie wykazało obecności zakazanych substancji w organizmie kierowcy.

W tej chwili trwają policyjne czynności: oględziny, gromadzenie dowodów przesłuchiwani są świadkowie. Czekamy na ustalenia służb medycznych dotyczące stanu zdrowie osób poszkodowanych. Na miejscu pracują policjanci - informuje Monika Chlebicz.



Tak z kolei o zdarzeniu mówi młodszy brygadier Sławomir Leśniak z KP PSP w Chełmnie.

- Na ulicy Rynek w Grudziądzu doszło do dachowania samochodu osobowego. W wyniku tego wypadku doszło do potrącenia pięciu osób, w tym trojga dzieci. Dzieci zostały zaopatrzone po przybyciu na miejsce zespołu ratownictwa medyczne. Na płycie Rynku wylądował LPR, jedno z tych dzieci zostało zabrane przez LPR do szpitala w Bydgoszczy - przekazuje strażak. - Ucierpiały też dwie osoby dorosłe – jedna z nich ze względu na małe obrażenia odmówiła przyjęcia pomocy ratowników medycznych, a druga została zabrana karetką do szpitala – opisuje - dodaje.