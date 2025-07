„Zamień wiedzę w złoty błysk, joł!" Tak Politechnika Bydgoska zachęca do studiowania

Wyruszyli o godz. 7:00 sprzed Katedry Bydgoskiej, dotrą do celu za 10 dni. Wśród pielgrzymów Diecezji Bydgoskiej - ci, którzy idą do Częstochowy po raz… Czytaj dalej »

48-latek wtargnął do mieszkania starszej kobiety, poturbował ją i okradł. Trafił na trzy miesiące do aresztu.

Policja wyjaśnia, jak doszło do śmierci wędkarza w gminie Piotrków Kujawski. 65-latek wpadł do stawu - mimo trwającej blisko godzinę reanimacji, nie udało…

Odtwórcą głównej roli, reżyserem, scenarzystą oraz autorem zdjęć i tekstu jest Michał Zaborowski, inżynier, absolwent PBŚ, pracujący jako specjalista ds marketingu na uczelni. - Bling to pojęcie zaczerpnięte z języka angielskiego. Określa brzmienie lub błysk złota. A przecież inżynierowie zarabiają więcej niż średnia krajowa. Chcemy przez to pokazać, że studia na politechnice są gwarantem dobrych zarobków - mówi Michał Zaborowski. Na Politechnice można studiować m.in. cyberbezpieczeństwo czy prawo. Jest wydział lekarski, można tez nauczyć się projektowania krajobrazu czy przygotowywania zdrowej żywności. Teledysk można oglądać na YouTube i profilu Politechniki Bydgoskiej na Facebooku.

