Po zabójstwie w Nowem zatrzymanych 11 Kolumbijczyków. Policja o szczegółach śledztwa

2025-07-06, 16:51 Jolanta Fischer/Redakcja

Już 11 osób, w tym ośmiu Kolumbijczyków, zatrzymali kujawsko-pomorscy policjanci w związku z zabójstwem 41-letniego mężczyzny w miejscowości Nowe koło Świecia. Jednemu z nich najprawdopodobniej przedstawiony zostanie zarzut zabójstwa.

Według wstępnych informacji, w nocy z soboty na niedzielę w Nowem doszło do konfliktu pomiędzy grupą mieszkańców i obywatelami Kolumbii. Jeden z mężczyzn ugodził 41-latka ostrym narzędziem w klatkę piersiową.



Większość zatrzymanych była nietrzeźwa

Po nocnej tragedii w niedzielę po południu kujawsko-pomorska policja zorganizowała specjalny briefing dla dziennikarzy, by poinformować o szczegółach śledztwa. - Wśród zatrzymanych mamy ośmiu obywateli Kolumbii. Co do sześciu mamy pewność, że przebywali na terenie Polski legalnie, w stosunku do jednego wydano decyzję nakazującą opuszczenie kraju. Jeden z tych mężczyzn – obywatel Kolumbii – jest to osoba podejrzewana i typowana jako ta, która ostatecznie usłyszy najcięższe zarzuty, ale są to wstępne ustalenia policjantów - poinformowała dziś mł. insp. Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Większość zatrzymanych była nietrzeźwa.



Jak dodała funkcjonariuszka, wszystko zaczęło się najprawdopodobniej w jednym z barów. - Od konfliktu między mieszkańcem gminy Nowe i obywatelem Kolumbii. W ten konflikt włączyły się inne osoby, a sytuacja przeniosła się poza bar i ostatecznie do bójki doszło na niewielkim ryneczku.



Protest mieszkańców i apel wojewody

Podejrzanych udało się zatrzymać po krótkim pościgu, bowiem na widok policjantów, niektórzy próbowali uciec z miejsca zdarzenia. 29-latka zatrzymano w jednym z hotelu robotniczych na terenie miejscowości Nowe.



W reakcji na zdarzenie, w niedzielę po południu w Nowem zebrało się około 100 mieszkańców, skandujących hasła antyimigranckie. To spontaniczne zgromadzenie, przebiegło jednak bez incydentów.



W niedzielę komunikat wydał także wojewoda kujawsko-pomorski. - Z przykrością informuję, że w wyniku zdarzenia zmarł jeden z mieszkańców powiatu. Sprawą zajmują się odpowiednie służby m.in. prokuratura i Policja, które są w pełni zaangażowane w wyjaśnienie wszystkich okoliczności – napisał Michał Sztybel. - Apeluję o rozwagę i proszę, by nie ulegać dezinformacji i czerpać informacje wyłącznie z oficjalnych komunikatów służb państwowych. Pozostaję w kontakcie z Policją i mam zapewnienie Komendanta Wojewódzkiego Policji o pełnym zaangażowaniu, o czym świadczą bardzo szybie zatrzymania zamieszanych w zdarzenia osób.