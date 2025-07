Nocna bójka w Nowem, 41-latek nie żyje! O zabójstwo podejrzewany jest 29-letni Kolumbijczyk

2025-07-06, 10:46 Marcin Kupczyk/PAP/Redakcja

W sprawie zostało zatrzymanych siedem osób.

41-letni mężczyzna stracił życie po nocnej bójce między Polakami i obywatelami Kolumbii w miejscowości Nowe koło Świecia. Według nieoficjalnych informacji, to właśnie jeden z Kolumbijczyków zadał śmiertelny cios.

Komisarz Joanna Tarkowska z policji w Świeciu relacjonuje, że policjanci zostali wezwani po godzinie 2.00 do bójki pomiędzy grupami mężczyzn, do której doszło w jednym z lokali w Nowem. Jedna grupa przebywała w lokalu, a druga przechodziła obok. - Podczas awantury jeden z uczestników został ugodzony ostrym narzędziem. Życia mieszkańca powiatu świeckiego nie udało się uratować – opowiada.



Dwie inne osoby mają niegroźne obrażenia. Uczestnicy bójki próbowali uciekać autem i nie poddawali się wezwaniom do zatrzymania. - W miejscowości Zdrojewo, w trakcie próby zatrzymania, kierujący hyundaiem usiłował zepchnąć radiowóz z drogi, doprowadzając do kolizji. W efekcie policjanci zatrzymali pojazd. Wybiegło z niego czterech mężczyzn. Mimo próby dalszej ucieczki pieszo, policjanci zatrzymali mężczyzn w wieku od 21 do 45 lat. Wszyscy zatrzymani byli nietrzeźwi – podała komisarz Tarkowska. - W tym samym czasie policjanci innego patrolu ustalili, że kolejny z uczestników bójki ma przebywać w jednym z hoteli na terenie miasta Nowe. Tam zatrzymano 29-latka podejrzanego o świertelne ugodzenie mężczyzny.



W sprawie zostało zatrzymanych łącznie dziesięć osób, w tym pięciu obcokrajowców. Pod nadzorem prokuratora prowadzone jest śledztwo w sprawie udziału w bójce, w wyniku której doszło do śmierci 41-latka. - Wśród zatrzymanych siedmiu osób są obywatele Kolumbii. Trwają czynności mające na celu ustalenie legalności pobytu tych osób w Polsce – mówi policjantka.



Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, przesłuchanie 29-letniego obywatela Kolumbii najprawdopodobniej odbędzie się w poniedziałek.