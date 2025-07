Nasz konkurs trwa: hulajnoga elektryczna i kask do wygrania! Dziś pytamy o zamek

2025-07-01, 14:00 Redakcja

To jedno z łatwiejszych pytań. Gdzie dziś bezpiecznie dojechała Iza?/fot. Magdalena Gill

Trwa nasz wakacyjny konkurs „Hulaj bezpiecznie". Każdego dnia - aż do piątku (4 lipca) pytamy Was, gdzie bezpiecznie dojechała Iza na hulajnodze elektrycznej. Dziś odcinek drugi.

Iza jeździ po regionie. Dziś pozuje przed pewnym zamkiem. Wybudowano go w latach 1335-1350, stanowi dziś niewątpliwie jedną z największych atrakcji turystycznych miasta, w którym się znajduje, a także jego wizytówkę. Najbardziej charakterystycznym, do dziś budzącym respekt elementem twierdzy jest wieża główna. W czasach świetności zamek posiadał cztery skrzydła oraz cztery okrągłe wieże wystające poza ich obręb. Obiekt był chroniony przez dwie rzeki.



Gdy zgadniesz, gdzie Iza dojechała, wyślij odpowiedź – nazwę konkretnego miejsca, o które pytamy i miejscowości – we wtorek (1 lipca) do godz. 15.00 na adres: konkurs@radiopik.pl, w treści podając także swoje imię i nazwisko. Kolejne pytania pojawią się w środę, czwartek i piątek. Ostatniego dnia – w piątek (4 lipca) napisz też, dlaczego warto odwiedzić miejscowości, do których dojechała Iza na hulajnodze?



By wygrać hulajnogę elektryczną i kask w komplecie, trzeba przesłać przynajmniej trzy prawidłowe odpowiedzi oraz najciekawszy opis odwiedzonych przez Izę miejsc.



Zwycięzcę ogłosimy w poniedziałek (7 lipca) w audycji „Od ucha do ucha”, na naszym portalu i w radiowych social mediach.



Regulamin konkursu jest dostępny TUTAJ.



Sponsorem konkursu jest firma Barel Polska.