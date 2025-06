Fundacja „Dorotkowo" już 17 lat wspiera osoby z zespołem Downa

2025-06-30, 06:50 Michał Zaręba / Redakcja

Tak było podczas rodzinnego festynu. / Fot. Michał Zaręba

W tej społeczności nie ma podziałów. Dla mieszkańców przygotowano rodzinną imprezę integracyjną.

- Bardzo często rodziny, które mają dziecko z zespołem Downa stoją przed dylematem co dalej? Nie widzą, gdzie mogą znaleźć jakąś pomoc, gdzie są specjaliści, którzy mogliby nimi pokierować? To miejsce pozwala im takie odpowiedzi znaleźć - mówili uczestnicy festynu.



- Jesteśmy jedną wielką rodziną, to jest ogromne wsparcie dla nas, rodziców - dodają.



- Dajemy im przekaz dobra i radości. Takie miejsca są potrzebne. My, jako ludzie, potrzebujemy siebie nawzajem - mówi Katarzyna Minczykowska-Targowska, prezes Fundacji Dorotkowo. - Tego typu imprezy są też elementem działań terapeutycznych.