Protestowali przeciwko przyjmowaniu imigrantów. Marsz dla Bezpieczeństwa w Bydgoszczy [zdjęcia]

W Żnińskim Domu Kultury odbywają się wojewódzkie uroczystości zakończenia roku szkolnego. To okazja do odpoczynku, ale i zadumy, bowiem początek wakacji… Czytaj dalej »

Dom Opieki Społecznej przy Nowomiejskiej we Włocławku ma nową szefową. To Agnieszka Chmielewska, była zastępczyni dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy … Czytaj dalej »

Protestowali przeciwko przyjmowaniu imigrantów i tworzeniu Centrów Integracji Cudzoziemców. W zorganizowanej przez środowiska prawicowe manifestacji udział wzięło ponad 150 osób. Mieli ze sobą transparenty z hasłami: „Nie dla imigrantów", „Imigranci młode byki, niech wracają do Afryki", czy „Nie chcemy was tu". Przypomnijmy, że zarząd województwa kujawsko-pomorskiego wycofuje się z tworzenia Centrów Integracji Cudzoziemców tłumacząc, że funkcjonują u nas inne organizacje, które działają na rzecz integracji obywateli państw trzecich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

