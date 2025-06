Zarzuty dla 47-latka podejrzanego o uśmiercenie alpak i podpalenie mini zoo pod Kruszwicą

2025-06-25, 21:03 Tatiana Adonis / Redakcja

W Alpakarnii na wyspie Ostrówek zamknięto zwierzęta, po czym podpalono stodołę. Łącznie zginęło 10 alpak i lama/fot: Archiwum / Marcin Glapiak

Zatrzymany we wtorek (24.06) na terenie powiatu żyrardowskiego na Mazowszu, mężczyzna został doprowadzony do bydgoskiej prokuratury, gdzie został przesłuchany, a śledczy przedstawili mu dwa zarzuty tzw. sprawstwa kierowniczego.

- Polegało ono na zlecenie obywatelowi Federacji Rosyjskiej dokonania zniszczeń na posesji byłej żony oraz zabicia hodowanych tam zwierząt - mówi prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. - Sprawca polecenia podejrzanego zabił wówczas ze szczególnym okrucieństwem jedenaście zwierząt - dziesięć alpak i jedną lamę, podpalił stajnię oraz budynek rekreacyjny, powodując straty 300 tys. zł.



Do zabicia zwierząt i podpalenia mini zoo w Ostrówku w gminie Kruszwica doszło w listopadzie 2023 roku, do włamania miesiąc później. Mężczyzna złożył obszerne wyjaśnienia i częściowo przyznał się do przedstawionych mu zarzutów.



- Te wyjaśnienia wymagają dalszej szczegółowej weryfikacji - dodaje prokurator Adamska-Okońska. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 47-latek działał z pobudek osobistych. Śledczy złożyli wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla mężczyzny. Posiedzenie ma się odbyć jutro rano (26.06 - przyp red.). Robertowi W. grozi do 10 lat pozbawienia wolności.



Według ustaleń serwisu Press.pl, zatrzymany mężczyzna jest znany w środowisku medialnym jako publicysta związany z takimi tytułami jak „Do Rzeczy” czy „Tygodnik Bydgoski”.