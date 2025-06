„Chcemy was widzieć cały czas na wyżynach". Laury dla uczniów - olimpijczyków z regionu

2025-06-24, 20:39 Jolanta Fischer/Redakcja

Ponad 80 kujawsko-pomorskich uczniów - laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych odebrało w Bydgoszczy listy gratulacyjne i upominki/fot. Jolanta Fischer

Ponad 80 kujawsko-pomorskich uczniów - laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych odebrało w Bydgoszczy listy gratulacyjne i upominki.

- To mistrzowie w swoich dziedzinach - podkreśliła kujawsko-pomorska kurator oświaty, Grażyna Dziedzic. - Ich motywacje były różne. Niektórzy zdecydowali się na udział w konkursie, by dostać się na wymarzone studia, a inni zrobili to spontanicznie. Naprawdę mamy się czym chwalić. Mamy mądrą, świadomą młodzież. Na pewno konkurencja jest ogromna. To są naprawdę „top of the top" nauki ogólnopolskiej.



- Uczę się w kierunku architektura krajobrazu. Cały rok szkolny się przygotowałem do tej olimpiady. Świetne wyróżnienie, bardzo fajne uczucie - mówi Michał Weihs, uczeń Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu.



Daria Człapa jest absolwentką Zespołu Szkół Chemicznych. - W tym roku zostałam laureatką trzeciego miejsca Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Już trzeci raz brałam udział w tej olimpiadzie.



Laura Krych z Zespołu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy brała udział w turnieju na najlepszego cukiernika w zawodzie. - Zawsze lubiłam pomagać, czy to gotować, czy piec. Zaczynałam od plasteliny. Zamierzam otworzyć swoją własną cukiernię.



Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także w w Teatrze impresaryjnym im. Tadeusza Gniazdowskiego we Włocławku.



Więcej w relacji Jolanty Fischer.