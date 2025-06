Sołtysem jest się przez całą dobę! Szefowie wsi spotkali się w Toruniu na „Sołtysiadzie"

2025-06-24, 18:58 Monika Kaczyńska/Redakcja

„Sołtysiada" w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

To pierwsze tego typu wydarzenie na Pomorzu i Kujawach. Zlot połączono z ogłoszeniem wyników IV edycji wojewódzkiego konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa".

Pierwsze miejsce zajęło sołectwo Rychwała w powiecie świeckim za projekt „Sołectwo Rychwała wita Kociewiem”. Jedna z nagród trafiła także do sołectwa Matyldzin.

- Mamy już pomnik ziemniaka, ale uważaliśmy, że przydałoby się nam logo - mówi Marek Maciejewski, sołtys z sołectwa Matyldzin, gmina Mrocza. - Ogłosiliśmy piękny konkurs dla dzieci, które nas naprowadziły na wzór tego loga. Finalnie powstało logo z masztem flagowym związane, jak wszystko u nas, z ziemniakiem.



Kinga Pasterczak reprezentuje sołectwo Janowice, gmina Lubanie. - Rok temu zaczęłam drugą kadencję, także jestem sołtysem już prawie siedem lat. Jaka to praca? Jest dużo spotkań z mieszkańcami, jest załatwianie ich próśb, rozwiązywanie problemów. Zbieram również podatek. Jestem takim przewodnikiem między gminą a mieszkańcami.



Tomasz Chełminiak, sołtys Sędowa w gmina Dąbrowa, powiat mogileński podkreśla, że sołtysem nie jest się przez osiem godzin. - Tylko przez 24 godziny na dobę! To są też telefony odbierane w późnych godzinach wieczornych. Nie jest to lekka praca. Po prostu to trzeba kochać. Pracuje się z ludźmi i dla ludzi.





Tegoroczną edycją wygrało Sołectwo Rychława (powiat świecki), które zaprezentowało projekt „Sołectwo Rychława wita Kociewiem”. Inicjatywa została najwyżej oceniona przez komisję konkursową i reprezentowała Województwo Kujawsko-Pomorskie w ogólnopolskim finale konkursu. Projekt wyróżnił się ogromnym zaangażowaniem mieszkańców, przedsiębiorców i wolontariuszy. Dzięki wspólnym działaniom w sołectwie odnowiono przystanki autobusowe, które stały się wizytówką Rychławy – ozdobione regionalnymi motywami i kwiatowymi dekoracjami.

Drugie miejsce zdobyło Sołectwo Jankowice (powiat grudziądzki) za projekt „Spanie na sianie”.

Trzecie miejsce przypadło Sołectwu Matyldzin (powiat nakielski) za inicjatywę „Z Biesiekierza do Matyldzina”.

Łączna pula nagród finansowych w konkursie wyniosła 12 000 zł.