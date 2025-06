Leśnicy szukają świadków podpaleń na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice [zdjęcia]

2025-06-24, 12:25 Michał Zaręba / Redakcja

Tak wyglądała akcja gaśnicza w okolicach Czernikowa i Bobrownik. / Fot. Nadlesnictwo Dobrzejewice

Do podłożenia ognia doszło w sobotę (21.06) w okolicach Czernikowa i Bobrownik. Ogień zniszczył ponad 3 ha.

W akcji gaśniczej uczestniczyły samolot Dromader i śmigłowiec, czarterowane przez Lasy Państwowe.



- Łącznie wykonały one 79 zrzutów wody z powietrza. Odnotowaliśmy aż 9 pożarów lasów. Wszystkie był zlokalizowane w sąsiedztwie - - mówi Honorata Galczewska, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. - Właśnie ta lokalizacja i fakt, że miały miejsce w jednym dniu, pozwala nam z dużym prawdopodobieństwem domniemywać, że były one wynikiem celowego działania.



Leśny apelują do osób, które w minioną sobotę (22.06) były w lesie w okolicach Bobrownik i Czernikowa.



- Być może kogoś zauważyli, być może ich uwagę zwrócił jakiś zaparkowany samochód - mówi rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. - Prosimy o takie informacje. Być może któraś z nich okaże się pomocna policji. Jeżeli dochodzi do podpalenia lasu, to zagrożony jest nie tylko las, ale także ludzie, którzy się w nim znajdują.