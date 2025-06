Z Bydgoszczy pociągiem na Hel. Pierwsi podróżni już pojechali

2025-06-19, 09:55 Wiktor Sobociński / Redakcja

Połączenie z Bydgoszczy na Hel przywrócono po sześciu latach przerwy. / Fot. Archiwum PR PiK / ilustracyjne

O godz. 6:53 z Bydgoszczy wyruszył pierwszy bezpośredni pociąg dzienny na Półwysep Helski. "Latarnik" będzie kursował przez całe wakacje.

- Już po kilku godzinach podróży jesteśmy na samym Helu. Pociąg będzie kursował codziennie, szybko i bez korków aż do końca sierpnia - mówi Joanna Parzniewska, rzecznik prasowy firmy Arriva. - Powrót z Helu po godz. 17.



Latarnik według rozkładu dojedzie do Helu o godzinie 11:14. Każdego dnia będzie mogło nim podróżować ponad 300 osób.



- Akurat jest długi weekend, więc sobie jedziemy - mówią pasażerowie. - Na pewno ważne jest to, że nie ma żadnych przesiadek. Wsiadamy i jedziemy aż do końca. Nie trzeba nigdzie bagaży dźwigać.