Podziel się krwią! Akcja „Szlakiem ośmiu kropli nadziei” w Nowej Wsi Wielkiej

2025-06-18, 12:00 Redakcja

Krwiobus zaparkuje na ul. Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej/fot. Andrzej Kubiak, Facebook

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Fundacja Andrzeja Kubiaka zapraszają na 146. przystanek akcji „Szlakiem ośmiu kropli nadziei”! Krew będzie można oddawać w niedzielę (22 czerwca) w Nowej Wsi Wielkiej.

- To wyjątkowa okazja, by podzielić się tym, co mamy najcenniejsze – krwią, która ratuje życie. Każdy z nas może być bohaterem – wystarczy chwila i decyzja, by pomóc drugiemu człowiekowi – zachęca Andrzej Kubiak, szef Fundacji „Szlakiem nadziei".



Akcja „Oddaj krew – podaruj życie!” odbędzie się w niedzielę (22 czerwca) na parkingu przy ul. Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej. Potrwa w godz. 10.00-14.00. - Dołącz, jeśli masz 18–65 lat i jesteś zdrowy! - apelują organizatorzy zbiórki krwi.