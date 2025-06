Pierwsze śmigłowce Apache już w bazie pod Inowrocławiem! Posłużą do szkolenia

2025-06-17, 10:04 Polska Agencja Prasowa/Jolanta Fischer/Redakcja

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w Latkowie/fot. Jolanta Fischer

Pierwsze Apache wylądowały na lotnisku pod Inowrocławiem. Trzy maszyny odebrał szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, kolejnych pięć trafi do naszego kraju w najbliższych dniach. Nowoczesne śmigłowce zostały wypożyczone od Stanów Zjednoczonych do celów szkoleniowych.

- Chodzi o to, by polscy piloci byli gotowi, gdy w latach 2028-2032, do kraju trafi 96 zamówionych przez Polskę maszyn - mówi kpt. Iwona Kloskowska z 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. - Jesteśmy niezmierni dumni z tego wydarzenia, ponieważ mamy przeszkolone załogi, żeby latać i obsługiwać te najnowocześniejsze śmigłowce uderzeniowe na świecie. Szkolenie, żeby moc na nich latać, rozpoczęło się wiele miesięcy temu w Stanach Zjednoczonych, wysyłamy tam naszych żołnierzy sukcesywnie, mamy też infrastrukturę przygotowaną pod to, żeby przyjąć te śmigłowce.



Podczas wtorkowej uroczystości przekazania śmigłowców w 56. Bazie Lotniczej w Latkowie pod Inowrocławiem szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że polskie wojsko w najbliższych latach potrzebuje „jak najwięcej przeszkolonych i przygotowanych pilotów, personelu obsługi naziemnej, który będzie gotowy do obsługi wszystkich 96 śmigłowców bojowych, które zakupiliśmy”.



Wicepremier wskazał, że śmigłowce Apache będą wykorzystywane w wojsku do niszczenia celów na lądzie, a także w powietrzu - w tym dronów.