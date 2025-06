Weryfikacja dochodów wszystkich najemców. Szykują się zmiany w mieszkalnictwie komunalnym [Rozmowa Dnia]

2025-06-17, 09:01 Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja

Dorota Benz-Kostrzewska/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

Jeszcze w czerwcu ma trafić pod obrady rządu ustawa, która pozwoli gminom na weryfikację dochodów wszystkich najemców mieszkań komunalnych. Obecnie umowy sprzed sześciu lat i starsze nie mogą być w ten sposób sprawdzane. O planowanych zmianach rozmawialiśmy z Dorotą Benz-Kostrzewską z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

W planach jest też zmiana przepisów pozwalających na tzw. dziedziczenie umów najmu bez weryfikacji dochodowej. Dorota Benz-Kostrzewska uważa, że to dobry kierunek. – To wyeliminuje osoby z wysokimi dochodami, które spokojnie mogłyby na wolnym rynku kupić czy wynająć mieszkanie poza zasobem gminy, a to umożliwiłoby wynajęcie mieszkania osobom biedniejszym – mówi. - Gdybyśmy dziś mieli przeprowadzić weryfikację, byłoby to ok. dwóch tysięcy umów – 50 procent.



Jest także plan, by osobom z wysokimi dochodami podwyższyć czynsz do wolnorynkowego. - Jeśli przepisy to umożliwią, gminy będą mogły podwyższyć czynsz rodzinom o wysokich dochodach – oczywiście proporcjonalnie. Wtedy te osoby zastanowią się, czy ewentualnie nie wyjść z zasobu komunalnego, nie zapewnić sobie mieszkania w inny sposób, niż lokalem gminnym – komentuje.



Cała rozmowa jest dostępna poniżej.