Wszczepili 4,5-latkowi inteligentny implant ślimakowy. Przełomowa operacja w Bydgoszczy

2025-06-16, 12:40 Jolanta Fischer/Redakcja

Pierwszy zabieg wszczepienia inteligentnego implantu ślimakowego w szpitalu dziecięcym w Bydgoszczy/fot. materiały szpitala

Mali pacjenci będą mogli lepiej słyszeć! Dziś w szpitalu dziecięcym w Bydgoszczy przeprowadzono pierwszy zabieg wszczepienia inteligentnego implantu ślimakowego. Kilkulatek może już z niego korzystać.

Operację przeprowadził prof. Józef Mierzwiński, wybitny specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii i otorynolaryngologii dziecięcej. - To wyjątkowy moment zarówno dla naszego szpitala, jak i dla całego systemu opieki otorynolaryngologicznej w Polsce. Wkraczamy w nową erę leczenia głuchoty – podkreślał kierownik Oddziału Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej w szpitalu dziecięcym. - To była pierwsza taka operacja w Europie Środkowo-Wschodniej, a jeszcze dziś przeprowadzimy drugą. Nowoczesne implanty są inteligentne i dają dużo więcej możliwości. To nie tylko krok milowy w medycynie, ale przede wszystkim szansa na pełniejsze i bardziej komfortowe życie dla osób z poważnymi ubytkami słuchu.



Implant Nexa to technologiczny przełom w leczeniu głuchoty – pierwszy w świecie inteligentny implant ślimakowy, wyposażony w najbardziej zaawansowaną jednostkę przetwarzającą dźwięk, która została zaprojektowana z myślą o ciągłej aktualizacji możliwości urządzenia przez całe życie pacjenta – czytamy w oficjalnej informacji, przesłanej przez szpital. To oznacza, że implant może „rozwijać się” wraz z użytkownikiem, dostosowując się do postępów technologicznych i zmieniających się potrzeb słuchowych.



Implant automatycznie dostosowuje się do warunków akustycznych otoczenia, co umożliwia komfortowe słyszenie nawet w trudnych sytuacjach, takich jak hałaśliwe środowiska miejskie, zatłoczone pomieszczenia czy rozmowy w ruchu.



Podobne zabiegi będą przeprowadzane u małych pacjentów na bieżąco. Koszt takiej procedury to około 170 tys. zł. Pokrywa go Narodowy Fundusz Zdrowia.