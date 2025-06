Takim modelem czołgu jeździli czterej pancerni i Szarik. Festyn militarny w Toruniu [zdjęcia]

2025-06-14, 13:05 Monika Kaczyńska/Redakcja

Jest sprzęt wojskowy - ciężarówki, transportery i czołgi, stoiska z militariami i wojskowa grochówka. W Muzeum Twierdzy Toruń trwa V Muzealny Piknik Militarny/fot. Monika Kaczyńska

- Przyjechali do nas ci z większym sprzętem: historycznym, militarnym - na kołach, na pół gąsienicach, na gąsienicach większe, mniejsze czołgi no i też mamy nowoczesny sprzęt wojskowy w postaci działa samobieżnego i wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej - mówi Adam Kowalkowski z Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Twierdzy Toruń.



- Byłem we wnętrzu tej maszyny. Jest to czołg T-34-85. Dzisiaj możemy go zobaczyć, jako Rudy 102 serialu „Czterej pancerni i pies". No i mamy tu taką perełkę, można powiedzieć, bo zobaczyć taki kompletny czołg, jeszcze na chodzie, to już dzisiaj jest nie lada gratka.



- Mąż z synkiem bardzo chcieli i mnie namówili. Synek specjalnie dzisiaj się przygotowywał, cały czas myślał o tym, żeby wejść do czołgu, więc jesteśmy już gotowi, prawda Adaś? - Tak! - mówili uczestnicy pikniku.