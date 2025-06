Legenda „Solidarności" oczyszczona z zarzutów po 59 latach! Wyrok na Jana Rulewskiego unieważniony

2025-06-06, 12:01 Redakcja

Prokuratura IPN doprowadziła do unieważnienia wyroku skazującego Jana Rulewskiego z 1966 roku/fot. archiwum

5 czerwca 2025 roku Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie, w którym stwierdził nieważność wyroku Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 21 kwietnia 1966 roku. Wyrokiem tym Jan Rulewski został skazany na karę pięciu lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane przez prokuratora Mieczysława Górę z

Delegatury IPN w Bydgoszczy, działającego w ramach Prokuratury Okręgowej IPN Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku.



Zatrzymany na granicy z Czechosłowacją

Jan Rulewski, podchorąży-student Wojskowej Akademii Technicznej, w połowie lat

60. odmówił udziału w obowiązkowym głosowaniu do Sejmu Polskiej

Rzeczypospolitej Ludowej, na liście którego znajdowali się między innymi Mieczysław

Moczar i inni funkcjonariusze aparatu komunistycznego. Rulewski został oskarżony o

działalność antypolską i antypaństwową. W konsekwencji wydalono go z jednostki i skierowano do przymusowego odbycia służby w 1. Brygadzie Pancernej w Sanoku, gdzie ostatecznie się nie stawił. Rulewski próbował opuścić kraj i został zatrzymany podczas próby przekroczenia granicy z Czechosłowacją.

Wyrokiem z 21 kwietnia 1966 roku został skazany na pięć lat więzienia. Karę odbywał w

Zakładzie Karnym w Starogardzie Szczecińskim, a na mocy amnestii z sierpnia 1969 roku opuścił więzienie.



– Pewne wątpliwości, które krążyły wokół mojej osoby, podsycane przez nienawistników, a nawet konkurentów politycznych z tego samego obozu. Uważały, że moje wydarzenia z 1966 roku, na podstawie których odmówiłem udziału w wyborach, a później uciekałem za granicę, oczywiście dezerterując z wojska, były co najmniej wątpliwe. Sąd uznał, że nie jestem dezerterem. Tylko, że ten wyrok był wbrew oczywistym sprawom, że nie wolno zmuszać ludzi do wyboru morderców – opisywał Rulewski.



„Wyrok oparty na przesłankach ideologicznych"

Z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej prokurator Mieczysław Góra złożył wniosek o

stwierdzenie nieważności wyroku, wskazując, że skazanie Rulewskiego miało charakter

wyłącznie polityczny i było bezpośrednio związane z jego występowaniem przeciwko

systemowi totalitarnemu. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie podzielił tę argumentację potwierdzając, że wyrok z 1966 roku oparty był na przesłankach ideologicznych, a jego celem było represjonowanie żołnierza za poglądy. Sąd stwierdził, że brakowało faktycznych podstaw do wymierzenia kary pozbawienia wolności.



Unieważnienie wyroku otwiera drogę Janowi Rulewskiemu do ubiegania się o

odszkodowanie za niesłusznie spędzone lata w więzieniu.​