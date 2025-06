Uczą, jak zrozumieć czworonoga z problemami. Szkoleniowy obóz w Borach Tucholskich

2025-06-05, 15:03 Marcin Doliński/Redakcja

Psi obóz w Kociewskiej Polanie/fot. Marcin Doliński

Jak radzić sobie z agresją swojego pupila albo co zrobić, aby nie bał się ludzi - między innymi tego można nauczyć się na specjalnym psim obozie w ośrodku wypoczynkowym Kociewska Polana niedaleko Świecia.

– Mój piesek ma rok i miesiąc. Kiedy przechodzimy koło jakiegoś bodźca, spina się, ciągnie na smyczy jak szalony, rwie do tego bodźca. Frustracja przechodzi na mnie, na przewodnika. Liczę się z tym, że może dojść do jakiejś sytuacji podbramkowej – wtedy zakładam mu kaganiec – opowiada jedna z uczestniczek.



– To głównie pieski z problemami behawioralnymi – z problemem lękliwości wobec ludzi albo agresji – mówi Ola Papuga z Fundacji Obelgon. – Mamy tutaj różne pieski – niektóre są z hodowli, niektóre ze schronisk, niektóre adoptowane od nas – opowiada.



Obóz szkoleniowy potrwa do 8 czerwca.