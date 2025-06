Rzeźba bydgoszczanki odsłonięta w Sztokholmie. „Teraźniejszość splata się z przeszłością”

2025-06-04, 08:40 Polska Agencja Prasowa/Redakcja

Rzeźba Moniki Sosnowskiej odsłonięta w Sztokholmie/fot. Örjan Furberg. Prinsessan Estelles Kulturstiftelse, Facebook

Rzeźbę pochodzącej z Bydgoszczy artystki Moniki Sosnowskiej zatytułowaną „Muzeum” odsłoniła we wtorek w Sztokholmie szwedzka rodzina królewska. Dzieło znajduje się w parku na wyspie Djurgarden, popularnym miejscu rekreacji mieszkańców stolicy Szwecji.

Betonowa instalacja zawiera oryginalne elementy z XIX w., w tym marmurowe kolumny, które miały posłużyć do budowy nigdy niezrealizowanego w tym miejscu projektu muzeum sztuki. Imponujący budynek planował od 1830 r. wznieść król Karol XIV Jan, pierwszy przedstawiciel panującej do dziś dynastii Bernadotte na szwedzkim tronie.



– Poprzez rzeźbę Moniki Sosnowskiej, nazwanej „Muzeum”, teraźniejszość splata się z przeszłością – mówił w krótkim przemówieniu książę Daniel.



Na uroczystym odsłonięciu rzeźby, przy oklaskach, lecz bez przecinania wstęgi obecni byli również: następczyni szwedzkiego tronu księżniczka Wiktoria i małżonka Daniela, a także ich córka Estelle. Fundacja tej nastoletniej księżniczki patronuje rzeźbie Sosnowskiej, a także pięciu innym dziełom znanych artystów, jakie w ostatnich latach powstały w parku Djurgarden.



Sosnowska w swoim wystąpieniu podziękowała rodzinie królewskiej i władzom parku za możliwość stworzenia rzeźby „w tak nieoczekiwanym miejscu”.



Kolumny czekały w magazynie

Prace nad instalacją trwały trzy lata i wiązały się m.in. z wydobyciem z zapomnianego magazynu marmurowych bloków i kolumn. Po 200 latach wymagały one oczyszczenia, dopiero wtedy okazało się, że kamień ma różne odcienie. – To jeden z naszych najtrudniejszych dotychczasowych projektów, wymagał pracy na miejscu, nie był to tylko montaż rzeźby – przyznała szefowa Fundacji Kultury Księżniczki Estelle, Sara Sandstroem.



Wśród przemawiających była również minister kultury Szwecji Parisa Liljestrand, a także chargé d'affaires ad interim ambasady RP w Sztokholmie Karolina Ostrzyniewska. Szefowa polskiej placówki dyplomatycznej zaprosiła Szwedów do odwiedzenia Polski.



Artystka młodego pokolenia

Dzieła Sosnowskiej znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Będąca wśród gości dyrektorka tej instytucji Joanna Mytkowska w rozmowie z PAP zwróciła uwagę na szwedzko–polski wątek dotyczący placu Defilad, gdzie znajduje się muzeum. Były naczelny architekt Warszawy Michał Borowski mieszkał i pracował w Sztokholmie, a tworząc plan miejscowy dla okolic Pałacu Kultury i Nauki pomyślał o zarezerwowaniu miejsca na funkcje publiczne. Dało to początek MSN.

Projekt polskiej artystki wsparł Instytut Polski w Sztokholmie.



Jak czytamy na stronie MSN, Monika Sosnowska jest jedną z najbardziej uznanych artystek młodego pokolenia. W 2007 reprezentowała Polskę na Biennale Sztuki w Wenecji. Wcześniej uczestniczyła m.in. w Manifesta 4 we Frankfurcie (2002) i wystawie Clandestine w ramach 51. Biennale Sztuki w Wenecji (2003). W 2006 odbyła się jej indywidualna prezentacja w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, a w 2008 wystawa w prestiżowym Schaulager w Bazylei.