Zmarła Urszula Bogucka, działaczka TG „Sokół", nauczyciel akademicki i tłumaczka

Urszula Bogucka z domu Cybulska była nauczycielką w następujących szkołach: III Liceum Ogólnokształcące, Technikum Mechaniczno-Elektryczne, VI Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca nr 3 i 4, Zasadnicza Szkoła Samochodowa nr 2, Zasadnicza Szkoła Handlowa, Zespół Szkół nr 1. Jednocześnie w latach 1978-1998 pracowała w charakterze nauczyciela akademickiego, na uczelniach wyższych w Wyższej Szkole Pedagogicznej i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Należała do Związku Harcerstwa Polskiego, do katolickiego „Apostolstwa Chorych”. Była członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. W latach 1990-2024 zaangażowała się w pracę społeczną, m.in. w ogólnopolską działalność organizacyjną Sokolstwa Polskiego. Była zasłużoną członkinią Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy. W latach 1990-2020 wspierała Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego w Bydgoszczy. Społecznie wspomagała w latach 1990 - 2007 działalność Biura-Sekretariatu Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Prowadziła społecznie działalność kulturotwórczą w szkołach bydgoskich, sokolstwie i w wielu środowiskach m.in w Związku Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz i Polskim Towarzystwie Ziemiańskim Oddział Pomorsko-Kujawski. W pracy zawodowej była bardzo ceniona przez współpracowników i uczniów. Zdobywała laury w plebiscycie „Nauczyciel Roku", a także w innych szkolnych konkursach popularności. Zdobyła dyplom i nagrodę w prestiżowym konkursie „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” w 2020 r., „za szczególna troskę o dbałość i estetyczny wygląd Bydgoszczy”, którego organizatorem było Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Została odznaczona Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, Medalem „Sokol de France, Medalem Sportowym 650-lecia Nadania Bydgoszczy Praw Miejskich (1996), Medalem Za Zasługi dla Sokolstwa Polskiego, Brązowym Krzyżem Legii Honorowej Związku Sokolstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii, Jasnogórskim Szkaplerzem Matki Boskiej Częstochowskiej, Zaszczytną Odznaką Sokoła Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Jest wpisana do Złotej Karty Sokolstwa Polskiego. Msza Święta: 3 czerwca, o godz. 9:00, Kościół św. Marka Ewangelisty ul. Salezjańska 1 (Fordon). Data pogrzebu: 3 czerwca, Cmentarz Starofarny, ul. Grunwaldzka. Ceremonia ostatniego pożegnania rozpocznie się o godzinie 11:00. Wcześniej na cmentarzu zostanie odmówiony różaniec.

