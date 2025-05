„Siedzą" w Internecie, ale czy potrafią się po nim poruszać? Sprawdzają to w Inowrocławiu

To dodatek do budowanego na grudziądzkim Strzemięcinie basenu. Powstanie dzięki zaoszczędzeniu kilka milionów złotych na głównej inwestycji. Czytaj dalej »

Do kolizji dwóch ciężarówek doszło na drodze krajowej nr 10 w Emilianowie. Jedną osobę zabrano do szpitala. Czytaj dalej »

- Test, który dzisiaj zaczniecie robić, bada wasze bardzo praktyczne umiejętności. Nie sprawdzamy, czego nauczyliście się w szkole. Badamy, na ile jesteście w stanie tę wiedzę wykorzystać w praktyce. Ustalimy to za pomocą różnych pytań i w zadaniach, które często są podchwytliwe - mówił Michał Kanownik, współorganizator wydarzenia. Były m.in. polecenia dotyczące znalezienia odpowiedniego pociągu w rozkładzie albo poradzenia sobie z obsługą podstawowych narzędzi biurowych. IT Fitness Test jest wspierany przez cztery ministerstwa: Edukacji, Cyfryzacji, Nauki oraz Rozwoju i Technologii. W oficjalnym otwarciu wydarzenia zabrali głos naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Jarosław Bosiacki, dyrektor SP 8 Paweł Błaszak oraz prezes Związku Cyfrowa Polska, Michał Kanownik. Jesienią tego roku zorganizowane zostaną mistrzostwa Inowrocławia. Najlepsi wezmą udział w krajowych mistrzostwach w Warszawie . Z organizatorami Michałem Kanownikiem, Filipem Falińskim i uczestnikami rozmawiał Marcin Glapiak. Więcej w jego relacji niżej:

Czy młodzież potrafi praktycznie korzystać z Internetu? Odpowiedź na to pytanie ma przynieść akcja, pt. „Lekcja IT Fitness test”, którą zainaugurowano w Szkole Podstawowej nr 8 w Inowrocławiu/fot. Miasto Inowrocław/Facebook

