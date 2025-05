Cała Polska wsiada na rowery. Bydgoszcz zaprasza do „zbierania" kilometrów

2025-05-27, 20:00 Tatiana Adonis/Redakcja

Po dwumiesięcznym treningu czas na główną rozgrywkę. 1 czerwca rozpocznie się rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. To największe rowerowe wydarzenie w kraju. Do zabawy organizowanej przez Bydgoszcz zgłosiła się rekordowa liczba miast i gmin.

- W pierwszej edycji wzięły udział 23 samorządy - mówi Łukasz Krupa, zastępca prezydenta Bydgoszczy. - W tym roku mamy już podpisane 199 umów z samorządami z całej Polski, ze wszystkich województw.



- To tylko pokazuje, jak bardzo samorządom zależy na aktywizacji swoich mieszkańców, jak bardzo chcą promować zdrowy tryb życia - podkreśla Tomasz Dobrowolski, koordynator Rowerowej Stolicy Polski. - Aby dołączyć do zabawy wystarczy pobrać aplikację „Aktywne Miasta" i tam założyć swój profil. Później trzeba wybrać rywalizację, do której chcemy dołączyć, wybrać samorząd, dla którego chcemy kręcić kilometry i grupę. Później czekamy na 1 czerwca, by wystartować.



- Ta aplikacja została stworzona właśnie po to, żeby nas wyciągnąć z domu. Fajna rzecz, zachęcam bardzo - mówi Jacek Kwiatkowski, cyklista z Łysomic. - W tym roku zobowiązałem się pobić rekord wszech czasów i zrobić niewyobrażalną liczbę kilometrów, czyli 13,5 tysiąca w ciągu 30 dni, co daje 450 kilometrów - dzień w dzień. Oczywiście, jak ktoś mnie zna to wie, że będę pewnie chciał jeszcze więcej. Ile organizm pozwoli, na ile sprzęt pozwoli.



