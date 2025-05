Salon piękności w bydgoskich szpitalach. Prezent od fundacji dla mam chorych dzieci [wideo]

2025-05-26, 16:00 Tatiana Adonis/Redakcja

Szpital Uniwersytecki im. Jurasza w Bydgoszczy odwiedziła Fundacja Piękny Dzień Mamy z niezwykłym prezentem dla mam. Panie oddały się w ręce ekspertów od urody/fot. Tatiana Adonis

Na co dzień spędzają czas w szpitalach, przy swoich dzieciach, ale 26 maja dostały chwilę tylko dla siebie. Dwa bydgoskie szpitale odwiedziła Fundacja Piękny Dzień Mamy z niezwykłym prezentem dla mam. Panie oddały się w ręce ekspertów od urody. Polskie Radio PiK prezentuje salon piękności w „Juraszu".

- Jesteśmy tu pierwszy raz. To miło, że trafiliśmy akurat na takie przedsięwzięcie z okazji Dnia Matki. Szkoda, że nie jesteśmy w domu, ale i tak jest fajnie i wesoło...

- Dla mam to super odprężenie i oderwanie się od szpitala, choćby na te 10-15 minut...

- Jeżeli mama się czuje piękna i zadowolona, to na pewno dziecko to odczuje i też będzie miało lepszy nastrój...

- Ten dzień ma być dla was najpiękniejszym dniem w roku. Pragniemy wam powiedzieć, że nie zapominamy o was, pomimo tego, że jesteście w tych czterech ścianach szpitalnych sal...

- Większość mam jest tutaj zawsze. Przychodzą niekiedy te bardzo ciężkie chwile i taki prezent to jest dla nas naprawdę super inicjatywa...



Wydarzenie odbyło się po raz siódmy. W zeszłym roku gościem specjalnym była Teresa Godlewska, autorka książki „66 powodów do szczęścia". W tym roku o akcji mówiła aktorka Danuta Stenka, z którą udało się połączyć online.



Dzień Matki odbywał się także w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.