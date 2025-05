Karol Nawrocki w Kruszynku spotkał się z rolnikami, w Toruniu podpisał „Ósemkę Mentzena"

2025-05-22, 15:08 PAP, Marek Ledwosiński, Monika Kaczyńska/Redakcja

Kandydat na prezydenta Karol Nawrocki w Toruniu/fot. Michał Zaręba

- Będę prezydentem polskiej wsi, nie pozwolę, żeby nierówna konkurencja ze strony Ukrainy zniszczyła polskie gospodarstwa i firmy transportowe - powiedział w czwartek w Kruszynku-Kolonii (powiat aleksandrowski) Karol Nawrocki. Popierany przez PiS kandydat na prezydenta odwiedził też Toruń, gdzie był gościem Sławomira Mentzena na jego kanale You Tube.

Na konferencji prasowej w jednym z gospodarstw rolnych w Kruszynku-Kolonii, poparcia udzielił Karolowi Nawrockiemu były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski i zaapelował o głosowanie na niego w II turze wyborów. Kandydat na prezydenta podkreślił, że to poparcie jest dla niego wielkim zaszczytem, ale też ogromnym zobowiązaniem, bo jest on „ambasadorem polskiej wsi niezależnie od zmieniających się emocji politycznych, emocji partyjnych" i, jak zaznaczył, „ten rodzaj niezależności w polskiej polityce, w polskim parlamentaryzmie jest nam dzisiaj bardzo potrzebny".



„Prezydent polskiej wsi”

Karol Nawrocki zadeklarował, że będzie prezydentem polskiej wsi. - My wszyscy jesteśmy z miast i wiosek. Nie da się zbudować narodowej wspólnoty bez świadomości, że nie ma podziału na polską wieś i polskie miasta, na Polskę A i B. My wszyscy jesteśmy narodową wspólnotą, która ma tę moc i siłę, żeby szanować polskie dziedzictwo kulturowe i swoją tożsamość i myśleć o naszej wspólnej przyszłości. Nasi rolnicy bronili Rzeczpospolitej, a teraz żywią Rzeczpospolitą - podkreślił.



Kandydat przekonywał, że polski rolnik jest pod ciągłą presją obcych ideologii, takich jak Zielony Ład, umowa Unii Europejskiej z państwami Mercosur i nierówna konkurencja ze strony Ukrainy. Zapewnił, że jako prezydent skończy z tym wszystkim, bo polski rolnik jest od tego, żeby Polskę karmić. Podkreślił, że będzie dążył do odrzucenia Zielonego Ładu i skorzysta z art. 125 konstytucji oraz będzie na forach europejskich przeciwnikiem podpisania umowy UE z Mercosur, która nie jest dobra dla polskich rolników. - Jestem też zaniepokojony tym, co może stać się po 5 czerwca 2025 r., a wiemy, że może nastąpić liberalizacja handlu UE z Ukrainą. Przy strategicznym, geopolitycznym interesie Polski, żeby neoliberalna i postsowiecka Rosja była jak najdalej, nie pozwolę na to żeby nierówna konkurencja ze strony Ukrainy zniszczyła polskie gospodarstwa rolne, czy polskie przedsiębiorstwa transportowe - mówił.



„Jaka i czyja będzie Polska?”

Nawrocki zaznaczył, ze jest przeciwnikiem oddawania polskiej ziemi w obce ręce i spółkom z obcym kapitałem oraz nie podpisze żadnej ustawy ograniczającej produkcję zwierzęcą i roślinną. -Chciałbym, żeby Polska przyszłości, Polska z prezydentem Karolem Nawrockim była miejscem, w którym polski rolnik skupia się na tym, aby karmić całą Rzeczpospolitą. W polskiej wsi zapisana jest nasza tożsamość kulturowa, nasze dziedzictwo narodowe - podkreślił.



Jan Krzysztof Ardanowski powiedział też, że jesteśmy w szczególnym momencie, kiedy ważne jest nie tylko, kto będzie prezydentem, ale wybieramy pewną wizję - jaka i czyja będzie Polska. - Marzę żeby prezydentem Polski był człowiek odpowiedzialny, mocny, odważny. Jestem przekonany, że pan Karol Nawrocki jest człowiekiem odważnym, człowiekiem odpornym. Wszystkie oskarżenia, kalumnie, które na niego spadają, znosi i twardo z nimi się rozprawia. Dlatego chciałbym, żeby głową państwa był człowiek, który jest w stanie, kierując się zdrowym rozsądkiem, podejmować dobre decyzje dla Polski, dobre dla polskiej wsi i polskiego rolnictwa - mówił były minister.

Ardanowski dodał, że chciałby, żeby przyszły prezydent potrafił postawiać się nawet środowiskom politycznym, które go popierają.



Ósemka Mentzena

Z Kruszynka Karol Nawrocki pojechał do Torunia, gdzie był gościem Sławomira Mentzena na jego kanale You Tube. Po ponadgodzinnej rozmowie kandydat na prezydenta podpisał listę ośmiu postulatów Sławomira Mentzena, które są zgodne z oczekiwaniami jego wyborców. Wśród nich jest m.in. zapewnienie o niepodpisywaniu w przyszłości ustaw podnoszących podatki czy deklaracja kandydata, że nie pozwoli na wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę.



Ta sama lista ma zostać przedstawiona do podpisu Rafałowi Trzaskowskiemu, z którym Sławomir Mentzen spotka się w Toruniu w sobotę o godz. 19:00.