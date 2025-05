Nielegalny hazard we Włocławku i w Barcinie. Jednoręcy bandyci w „areszcie" KAS

2025-05-19, 16:50 Redakcja

Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zlikwidowali dwa punkty z nielegalnym hazardem. Zabezpieczyli dziewięć urządzeń do grania oraz gotówkę. Zarzuty usłyszało pięć osób.

Pierwszą „jaskinię hazardu" funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Torunia zlikwidowali we Włocławku. Na miejscu zabezpieczyli pięć gotowych do użycia automatów. Podczas przeszukania znaleźli także gotówkę przeznaczoną na wypłaty dla graczy, dokumenty i telefony komórkowe.

Mundurowi z KAS przeszukali również miejsce zamieszkania osoby opiekującej się lokalem.

i natrafili na dodatkowe dowody potwierdzające nielegalną działalność punktu z jednorękimi bandytami.



Zespół funkcjonariuszy KAS z Torunia, przy wsparciu Grupy Zabezpieczenia Działań z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, przeprowadził również akcję likwidacji punktu z nielegalnym hazardem w Barcinie. Tym razem, mundurowi znaleźli i zabezpieczyli m.in. cztery nielegalne automaty do gier oraz router.

Łącznie, w wyniku podjętych działań, pięć osób usłyszało zarzuty związane z prowadzeniem i urządzaniem nielegalnych gier na automatach oraz uczestnictwem w nielegalnych grach hazardowych.



KAS przypomina, że nielegalny hazard to nie tylko przestępstwo, ale również realne zagrożenie dla uczestników i lokalnej społeczności. Za organizację oraz udział w takich grach grożą poważne konsekwencje karne.

Hazard może prowadzić do uzależnień, strat finansowych oraz problemów rodzinnych i społecznych.



W przypadku podejrzeń o prowadzenie nielegalnej działalności hazardowej należy niezwłocznie poinformować Krajową Administrację Skarbową lub złożyć anonimowe zgłoszenie za pośrednictwem Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS na nr 800 060 000.