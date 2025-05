To miejsce ma być „przystanią" dla majsterkowiczów. Projekt harcerzy z Inowrocławia

2025-05-17, 18:30 Marcin Glapiak/Redakcja

Przystań kajakowo-żeglarska ZHR w Mątwach chce stworzyć warsztat naprawczy dla mieszkańców/fot. Przystań Kajakowo-Żeglarska ZHR/Facebook

Przystań kajakowo-żeglarska ZHR w Mątwach chce stworzyć warsztat naprawczy dla mieszkańców. Punkt ma się nazywać: „ŁomShop". Będzie w nim można zreperować domowy sprzęt. Na razie trwa jednak remont i gromadzenie narzędzi.

- Chcielibyśmy przygotować warsztat z prawdziwego zdarzenia - zapowiada Piotr Bandurski, bosman przystani. - W warsztacie tym będzie można organizować różne szkolenia, różne zajęcia, szkolenia, ale powstanie też przestrzeń do samodzielnej naprawy różnego rodzaju sprzętu domowego. Mamy ogromne piwnice pod naszą przystanią i chcemy je wykorzystać pod taką właśnie działalność. Pierwsze pieniądze na ten cel już pozyskaliśmy. Powolutku rozpoczynamy remonty i przygotowanie do do otwarcia naszego warsztatu.



Poza stolarką, w warsztacie przewiduje się także stanowiska do napraw sprzętu elektrycznego, ale także do drobnej budowlanki. I stąd apel bosmana:



„Jeżeli masz w domu, garażu, piwnicy sprawne narzędzia, urządzenia, elektronarzędzia, warsztatowe meble, a już z nich nie korzystasz to chętnie wykorzystamy je w naszym warsztacie. Można je podrzucić na naszą przystań lub skontaktować się z nami i umówimy się na odbiór!"



Projekt „ŁomShop" jest wspófinansowany ze środków Funduszu Wsparcia Inicjatyw Społecznych.



Więcej w relacji Marcina Glapiaka.