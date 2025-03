Pół tysiąca osób biegło „Tropem Wilczym" pamięci Żołnierzy Wyklętych [zdjęcia]

2025-03-02, 15:41 Jolanta Fischer/Redakcja

Ponad 500 osób, w tym wójt gminy Sicienko, wzięło udział w niedzielnym, 4. Biegu Tropem Wilczym/fot. Jolanta Fischer

Ponad 500 osób, w tym wójt gminy Sicienko, wzięło udział w niedzielnym 4. Biegu Tropem Wilczym. Tym razem trasa wiodła lasami na terenie Muzeum Wojsk Lądowych w Osówcu pod Bydgoszczą.

Celem wydarzenie było aktywne uczczenie pamięci bohaterów antykomunistycznego Podziemia, których schronieniem był las.

- Piękne wydarzenie, łączące harcerzy, skautów, wszystkie organizacje paramilitarne, patriotyczne. To są nasze lasy gminy Sicienko, ale już na styku Bydgoszczy - mówił uczestniczący w wydarzeniu wójt gminy Sicienko, Piotr Chudzyński.



- Na pewno Wyklętych wyróżnia odwaga - mówi Miłosz Majchrzak-Zamorowski z 5. Bydgoskiej Drużyny Harcerzy Burza. - To nie jest łatwe przeciwstawić się reżimowi. Oni wszystko organizowali sami. Byli tacy, jak my. Maratony są lepsze, bo można się też wykazać. Człowiek ma cel, który go motywuje, wie, że robi to dla Nich.

- Staramy się bardzo integrować bo oni się nie poddawali Właśnie też integrowali się tak jak my dzisiaj integrowali się w lasach, aby walczyć o wolną Polskę - mówił drużynowy 1. Drużyny Bydgoskiej Skautów Europy.



Uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale i koszulki ze zdjęciami Żołnierzy Wyklętych. Na mecie nie zabrakło także ogniska, wojskowej grochówki i patriotycznej muzyki.