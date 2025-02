Nie żyje kierowca ciężarówki. Wypadek czterech pojazdów na DK 10 [zdjęcia]

2025-02-27, 13:21 Redakcja/Agata Raczek

Do wypadku doszło na 289. kilometrze drogi krajowej nr 10 w Przyłubiu/fot. OSP Solec Kujawski/facebook

Do tragedii doszło na 289. kilometrze drogi krajowej nr 10 w Przyłubiu. Zderzyły się dwie ciężarówki, dostawczak i samochód osobowy. Kierowca jednej z ciężarówek zginął na miejscu.

Strażacy zgłoszenie o wypadku otrzymali kilkanaście minut przed godziną 13:00. - Doszło do zderzenia dwóch aut ciężarowych, jednego samochodu dostawczego i jednego osobowego. We wszystkich tych pojazdach jechało osiem osób. Niestety, jeden z kierowców auta ciężarowego to ofiara śmiertelna tego zdarzenia. Kierowca drugiego samochodu ciężarowego to osoba poszkodowana - relacjonuje st. kpt. Karol Smarz, rzecznik prasowy bydgoskich strażaków.



Policja podaje wstępne przyczyny tragedii. - Do zderzenia tych pojazdów doszło, kiedy ciężarowy mercedes z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i tam zderzył się czołowo z prawidłowo jadącą scanią. W zdarzeniu uczestniczyły jeszcze dwa inne pojazdy, jadące bezpośrednio za ciężarową scanią – bus oraz samochód osobowy, którym podróżowało pięć osób. Na szczęście tym osobom się nic nie stało. Niestety na miejscu zginął kierowca scanii, na miejsce też została wezwana załoga pogotowia. Kierowca samochodu marki Mercedes został zbadany - informuje kom. Lidia Kowalska, rzeczniczka bydgoskich policjantów.



Droga jest zablokowana. Wyznaczono objazdy. - Na węźle w Stryszku kierowcy nie są wpuszczani na trasę, która prowadzi w kierunku Torunia, a policjanci z komendy w Toruniu pojazdy kierują na drogę krajową nr 80 - przekazuje kom. Kowalska.



Jak podaje kapitan Smarz, ciężarówki nie przewoziły niebezpiecznych substancji, nie doszło więc do żadnego toksycznego wycieku. Na miejscu pracowali strażacy z powiatu bydgoskiego, z Bydgoszczy, z OSP Solec Kujawski, z Torunia i inne służby.