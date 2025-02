Coraz więcej gmin angażuje się w budownictwo społeczne. Na liście 14 kolejnych gmin [wideo]

W spotkaniu uczestniczył poseł Marcin Skonieczka z Polski 2050. - W zeszłym roku, w grudniu, czternaście gmin otrzymało po 3 miliony złotych i te gminy założą wkrótce spółkę, która będzie budowała mieszkania - mówi poseł Skonieczka. - Gminy nie będą musiały partycypować w kosztach. Na każdy budynek SIM pozyska dotacje w wysokości 45 procent. Partycypacja dotyczy mieszkańców, którzy będą lokale wynajmować. Wpłacą pewną kwotę, a reszta będzie pochodziła z kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, który udzielany będzie na preferencyjnych zasadach. Jak podkreśla poseł, rolą KZN-u jest pozyskiwanie gruntów, które należą do Skarbu Państwa, aby przekazywać je do tej spółki. Na tych gruntach spółka ma budować budynki wielorodzinne. - Chcemy, żeby w każdej gminie powstał przynajmniej jeden taki budynek - zapowiada Skonieczka. Spółka formalnie ma zostać powołana w kwietniu i wtedy będzie mogła zacząć działać. Mieszkania na wynajem z możliwością dojścia do własności mają być budowane w gminie Włocławek, w Kowalu, Brześciu Kujawskim, Lubaniu, Baruchowie, Izbicy Kujawskiej, Chodczu, Boniewie, Nieszawie, Bytoniu, Konecku, Zbójnie i Margoninie. W sumie spółka SIM KZN KUJAWY wybuduje ich ponad 500.

