Redemptoryści z Torunia po rozmowach z włocławskim szpitalem. Będzie bazą dydaktyczną

2025-02-18, 16:39 Marek Ledwosiński/Redakcja

Wizualizacja rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku/fot. archiwum

Problemy włocławskiej lecznicy były głównym tematem ostatniej sesji miejskiej. Placówka się rozbudowuje - w zasadzie buduje się od nowa. Inwestycja ma czteroletnie opóźnienie, a koszt prac drastycznie wzrósł. Pojawiły się jednak dobre wiadomości i światełko w tunelu, które wiedzie do... Torunia.

Do Włocławka przyjechał członek zarządu województwa, Marek Wojtkowski, który zapewnił radnych, że kłopoty już minęły. Jest nowy wykonawca, są pieniądze i za dwa lata wszelkie prace będą zakończone.

Obecny na sesji dyrektor Wojewódzkiego szpitala specjalistycznego, Dariusz Szczepański ujawnił również, że placówka stanie się szpitalem klinicznym. Naukowym mentorem tej jednostki ma być prowadzona przez toruńskich redemptorystów Akademia Kultury Społecznej i Medialnej:

- Zgłosili się do mnie przedstawiciele Akademii Kultury Społecznej i Medialnej- AKSiM z Torunia z propozycją współpracy i wykorzystania możliwości szpitala do edukacji przyszłych lekarzy uczących się w AKSiM - ie. Podjęliśmy decyzję, że wchodzimy w ten temat. Rozmowy idą w kierunku przekształcenia całego szpitala w szpital kliniczny. Na pewno te pierwsze oddziały będą oddziałami klinicznymi już od przyszłego roku akademickiego.



Dyrektor szpitala oświadczył, że toruńska Akademia była jedyną placówką zainteresowaną współpracą z lecznicą we Włocławku.



Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego.