Centrum NATO-Ukraina oficjalnie otwarte. „Wybór Bydgoszcz to nie jest przypadek" [zdjęcia]

2025-02-17, 17:17 Damian Klich/Redakcja

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak - Kamysz otworzył w Bydgoszczy JATEC, czyli Połączone Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina/fot. Damian Klich

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak - Kamysz otworzył w Bydgoszczy JATEC, czyli Połączone Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina. Zadaniem nowej jednostki jest współpraca i wymiana doświadczeń między wojskami NATO i Ukrainy.

- W lipcu zeszłego roku sojusznicy z NATO i Ukraina zdecydowali o tym, żeby utworzyć w Bydgoszczy wspólne dowództwo nazwane JATEC. Sześć miesięcy później otwieramy tę instytucję w Bydgoszczy - mówiła Olha Stefaniszyna, wicepremier Ukrainy. - Ten ośrodek powstał również po to, aby siły na Ukrainy były w pełni interakcyjne z NATO. Chciałabym także zauważyć, że ta instytucja będzie również blisko połączona z jednostkami w Niemczech, aby wymieniać się doświadczeniami. Wsparcie popłynie także ze Stanów Zjednoczonych.



- Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji w Bydgoszczy JATEC jest pierwszym namacalnym dowodem relacji Sojuszu Północnoatlantyckiego z Ukrainą - mówił Władysław Kosiniak - Kamysz, wicepremier i szef MON. - Co to oznacza? Że Ukraina jest bliżej NATO, że Ukraina jest strategicznym partnerem dla naszego sojuszu, że tworzymy instrumenty i takie organizacje, które umożliwiają wymianę doświadczeń, podnoszenie swoich zdolności i umiejętności.

Wicepremier podkreślał, jak ważne jest pokazanie, że jest relacja dwukierunkowa.

- Często słyszymy o pomocy dla Ukrainy realizowanej przez państwa Zachodu, również przez nas, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że też możemy czerpać z doświadczeń wojny na Ukrainie - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. - Z całego obszaru zła, jakim jest wojna trzeba wydobyć to, co może przed jeszcze większym złem nas zabezpieczyć. Chodzi o umiejętności, które nasza armia, w tym wypadku Siły Zbrojne Rzeczypospolitej, ale tak naprawdę wszystkie armie sojusznicze mogą czerpać ze wszystkich sił i ze wszystkich stron.



Wicepremier Kosiniak-Kamysz wspomniał także o Bydgoszczy i o województwie kujawsko-pomorskim. - Pozwólcie że powiem jeszcze kilka słów, bo nieprzypadkowo tutaj jesteśmy. Ten region, to miasto jest na mapie Polski symbolem obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bardzo dziękuję gospodarzom regionu i miasta, wszystkim mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego za to że gościcie sojusznicze armie, że jesteście dumni z tego że na waszym terenie są dowództwa Sojuszu Północnoatlantyckiego i te instytucje, które symbolizują byciu w rodzinie państw zachodnich.



Minister MON odniósł się także do pytania o obecność wojsk polskich na Ukrainę.

- Polska chroni wschodnia flankę NATO. Mamy określone zadanie do wykonania. Nie przygotowujemy się do wysłania wojsk polskich na Ukrainę i nie planujemy wysłania wojsk polskich na Ukrainę.



Połączone Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina (JATEC) mieści się przy ul. Potockiego. W uroczystości udział wzięli m.in. Wicepremier RP i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Zastępczyni Sekretarza Generalnego NATO Radmiła Szekerinska, Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych ds. transformacji NATO adm. Pierre Vandier, Olha Stefaniszyna, Wicepremier ds. Integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy i jednocześnie Minister Sprawiedliwości Ukrainy i Wojewoda Kujawski-Pomorski Michał Sztybel.