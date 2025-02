Lekcje wf-u do zmiany. W Bydgoszczy debatowali, jak zachęcić uczniów do aktywności

2025-02-12, 15:21 Wiktor Sobociński/Redakcja

Debata nt. podstawy programowej wychowania fizycznego w Bydgoszczy/fot. Wiktor Sobociński

Nauczyciele, studenci i eksperci z dziedziny kultury fizycznej debatowali na UKW nad propozycjami zmian podstawy programowej wychowania fizycznego. Jak tłumaczą, celem było dostosowanie programu do realnych potrzeb uczniów.

- Ta debata to odpowiedź na to, że my jako nauczyciele wychowania fizycznego, jako eksperci, powinniśmy zareagować na rosnące zagrożenia, przede wszystkim spadek sprawności fizycznej, problemy psychiczne, rzeczy związane z izolacją społeczną – mówi Norbert Łysiak z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.



– Kształcąc studentów, na bieżąco rozmawiamy z nimi o tym, jak wygląda wychowanie fizyczne w szkołach, oni odbywają tam praktyki, obserwują – chcieliby pewne rzeczy zmienić, stąd ich propozycja, aby uatrakcyjnić te zajęcia, wprowadzić nowe trendy – po to, żeby zachęcić młodzież do tego, aby realizowała zdrowy styl życia – wskazuje Dorota Łoboda, dziekan Wydziału Nauk Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej UKW Bydgoszczy.



– Podstawa programowa powinna motywować nauczycieli do wprowadzania innowacyjnych lekcji wychowania fizycznych. Dobrym pomysłem byłoby wprowadzanie drobnych wycieczek albo chociaż spacerów krajoznawczych – uważa jeden ze studentów.



Organizatorzy chcą zebrać opinie ekspertów i studentów, aby wspólnie wypracować propozycję podstawy programową, którą następnie przedstawioną w Ministerstwie Edukacji.