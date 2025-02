„Wybitna postać, wybitna osobowość". Ryszard Szczepański wyróżniony przez miasto Grudziądz

2025-02-11, 21:30 Marcin Doliński/Redakcja

Ryszard Szczepański z tytułem Honorowego Obywatela Grudziądza. To zaszczytne wyróżnienie trener i wychowawca Bronisława Malinowskiego otrzymał podczas nadzwyczajnej sesji w teatrze.

- Były zakusy na Bronka (Bronisława Malinowskiego - przyp. red.) i na mnie, żeby przenieść się do innego klubu, do innego miasta, ale Bronek zawsze mówił, że decyzja należy do mnie - wspomina Ryszard Szczepański. - Nigdy tego miasto nie opuściliśmy, zostaliśmy mu wierni. Dziękuję bardzo, że miasto Grudziądz mnie doceniło. Pomału robię podsumowanie mojego życia - już nie jestem taki młody. Cieszę się bardzo, że dzisiaj otrzymałem tytuł honorowy.



- Wybitna postać, wybitna osobowość - tak o Ryszardzie Szczepańskim mówi prezydent Grudziądza, Maciej Glamowski. - To właśnie ludzie tworzą miasto, tworzą jego atmosferę, dają energię do działania. Ludzie są najważniejsi, dlatego bardzo się cieszę, że Ryszard Szczepański dołączył do grona honorowych obywateli naszego miasta.



Ryszard Szczepański był wychowawcą i trenerem Bronisława Malinowskiego złotego i srebrnego medalisty olimpijskiego w biegach na dystansie trzy tysiące metrów z przeszkodami na igrzyskach olimpijskich w Montrealu i Moskwie.