Toruńska Karta Miejska „JO" jest już dostępna i kusi zniżkami. To oferta tylko dla miejscowych!

2025-02-11, 16:52 Monika Kaczyńska/Redakcja

Zakup elektronicznego biletu komunikacji miejskiej, opłacenie postoju w Strefach Płatnego Parkowania - takie możliwości będzie dawała uruchomiona właśnie oficjalnie Toruńska Karta Miejska „JO".

- Na dodatkowe korzyści będą mogli liczyć mieszkańcy Torunia - wyjaśnia prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu, Zbigniew Wyszogrodzki. - Karta zapewni najniższe możliwe ceny przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej oraz ulgowe wejścia do jednostek miejskich typu muzea czy inne obiekty kultury bądź sportu. Karta mieszkańca będzie dostępna dla tych osób, które w Toruniu mieszkają i opłacają tutaj podatki, jak również dla studentów i uczniów toruńskich szkół.



O kartę ubiegać się można od wtorku, 11 stycznia. Jej pełna funkcjonalność zostanie uruchomiona 1 marca, a z preferencyjnych cen biletów MZK będzie można korzystać od 1 kwietnia. Niestety, po tym dniu ceny mają wzrosnąć, ale na razie prezydent zamroził stawki.

- Jeszcze przez co najmniej miesiąc będziemy posługiwać się dotychczasowym cennikiem za bilety, za przejazdy miejskie, a dopiero po analizie tego, ile osób nabędzie status mieszkańca, podejmiemy decyzję, czy to zarządzenie o docelowych stawkach, o których już była mowa na sesji rady miasta Torunia jeszcze w roku 2024, wejdzie w życie 1 kwietnia, czy ewentualnie będziemy prolongować ten okres jeszcze do 1 maja - mówi Paweł Gulewski, prezydent Torunia.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.