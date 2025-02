Spis powszechny... owadów zapylających w Kujawsko-Pomorskiem. Gdzie one się podziały?

2025-02-10, 19:16 Monika Kaczyńska/Redakcja

Ceremonia podpisania umowy dotyczącej inwentaryzacji owadów zapylających/ fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Dlaczego w kujawsko-pomorskiem spada liczebność owadów zapylających? W jaki sposób można temu zapobiec? Jak je chronić? Odpowiedzi na te pytania ma dać innowacyjny projekt, który będzie realizowany w regionie.

- Najpierw czeka nas wielkie liczenie owadów-zapylaczy - wyjaśnia Andrzej Sieradzki, dyrektor Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, który jest koordynatorem projektu. - Z naszej informacji wynika, że jesteśmy jedyni w Europie, którzy robią badanie owadów na tak dużą skalę. Projekt będzie realizowany w 10 parkach krajobrazowych ulokowanych w różnych zakątkach województwa.



Pracownicy przez trzy lata będą odławiali owady, badali, jakie mają zadania, jakie powierzchnie zamieszkują. Wszystko po to, zebrać o tych istotach jak najwięcej informacji, żeby móc je skutecznie chronić.

Jak podkreśla Paweł Stopiński, prezes firmy Feneco Sp z o.o, inwentaryzacja to przede wszystkim wyjście w teren. - Owady będą fotografowane, nagrywane, będą też łapane, żeby je zidentyfikować. Trzeba zrobić, na przykład, specjalistyczne badania przez binocular, policzyć odnóża i wtedy dopiero można stwierdzić, że to jest ten konkretny gatunek. Przed nami bardzo dużo pracy.



W ramach projektu powstanie 6,5 ha łąk kwietnych, zorganizowane zostaną warsztaty dla mieszkańców i szkolenia dla rolników.

Wartość projektu to 8 mln zł. Będzie on finansowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.



W Kujawsko-Pomorskiem działa 10 parków krajobrazowych (dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa):



Wdecki Park Krajobrazowy

Brodnicki Park Krajobrazowy

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

Krajeński Park Krajobrazowy

Nadgoplański Park Tysiąclecia

Tucholski Park Krajobrazowy

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą