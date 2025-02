Miejsca siedzące są, ale co dalej? Awarie kasowników w bydgoskiej komunikacji miejskiej

2025-02-08, 09:34 Wiktor Sobociński/Redakcja

Co robić w sytuacji, gdy chcemy kupić bilet, mamy na to pieniądze, ale biletomat nie działa?/fot: Agata Raczek, archiwum

Do końca czerwca Bydgoszcz planuje wymienić wszystkie biletomaty zamontowane w pojazdach transportu publicznego. Jednym z powodów mogą być coraz częstsze awarie urządzeń.

W teorii wsiadając do autobusu i tramwaju, powinniśmy mieć przy sobie bilet, jednak wielu kupuje go właśnie w biletomacie. Bydgoski radny Szymon Róg proponuje wprowadzenie specjalnych naklejek informacyjnych, aby uspokoić pasażerów w sytuacjach awaryjnych. - Awarie się zdarzają. Jako pasażerowie nie mamy na nie wpływu, ale nie możemy być również poszkodowani - mówi. – Sam jestem codziennym pasażerem komunikacji publicznej. Często dostrzegam niedziałające biletomaty. Stąd pomysł, aby upowszechnić wśród pasażerów komunikacji publicznej możliwość kontynuacji podróży, kiedy taki biletomat jest nieaktywny. Krótka informacja w formie naklejki o tym, że w przypadku awarii urządzenia masz możliwość kontynuacji podróży – wskazał.



Mennica Polska, właściciel systemu dystrybucji potwierdza wzrost liczby awarii. – Około 30-40 miesięcznie na początku zeszłego roku do około 50 miesięcznie w ostatnich miesiącach tego roku. Jednak nie można jednoznacznie stwierdzić, że wynika to ze zwiększonej liczby usterek, ponieważ w drugiej połowie roku zwiększony został nadzór prewencyjny urządzeń – odpowiadała Katarzyna Muszyńska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.



W swoim stanowisku Mennica Polska nie odnosi się do pomysłu radnego. Co w przypadku kolejnej awarii? Warto mieć ze sobą bilet.



Z pełną odpowiedzią na interpelację w sprawie wadliwych biletomatów można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.