Lubicie wędrować? Już za tydzień 11-kilometrowy spacer po Bydgoszczy

2025-02-02, 12:01 Monika Siwak / Redakcja

Tak było w styczniu podczas wyprawy kobiecej nad Górny Kanał Noteci. / Fot. Kultura na świeżym / Faceboook

Kolejna - druga - wędrówka po Bydgoszczy w ramach cyklu "Kultura na świeżym" odbędzie się w niedzielę 9 lutego. Tym razem organizatorka zaprasza do parków nad kanałem. Chętnych czeka jedenastokilometrowy spacer.

Wycieczki po regionie w ramach cyklu "Kultura na świeżym" odbywają się już od 13 lat. Uczestnicy projektu przewędrowali setki kilometrów, odwiedzili najpiękniejsze zakątki naszego regionu. Byli na Pałukach, w Puszczy Bydgoskiej, Borach Tucholskich, Dolinie Dolnej Wisły, objechali całą Bydgoszcz na rowerach. Czasami odbywają się także spotkania z lokalnymi mieszkańcami i degustacje regionalnej kuchni.



W niedzielę (9 lutego) kolejna wyprawa. Zbiórka o godz. 10 przy MCK przy ul. Marcinkowskiego.



- Trasa będzie wiodła nad Brdą w stronę mostów kolejowych przez pl. Chełmiński od parku nad starym kanałem Bydgoskim i parku nad kanałem przy ul. Mińskiej. Spacerowicze dojdą lasem na Czyżkówku do przystanku Opławiec-Koronowska, skąd wrócą autobusem do centrum - informuje Dominika Kiss-Orska, pomysłodawczyni cyklu "Kultura na świeżym".



Inicjatorka cyklu opisała wycieczki w IV tomie przewodnika subiektywnego "Za winklem, po schódkach". Spotkanie z Dominika Kiss-Orską na temat tego wydawnictwa odbędzie się 13 lutego w Music Cafe Szpulka w MCK. Początek godz. 18.



Z kolei w niedzielę (16 lutego) odbędzie się kociewsko-borowiacka wyprawa piesza z Majewa do Szlachty. Do przejścia będzie około 43 kilometrów. Szczegóły na www.bydgoszcz.pl i na Facebooku.