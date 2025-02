Pasjonaci historii wspominali walki w tzw. „kotle toruńskim". Niemcy zdziesiątkowani [wideo, zdjęcia]

Wiele się działo podczas militarnego pikniku. Pasjonaci zajęli się m.in. radzieckim moździerzem kaliber 81 mm, który wymagał renowacji. Na miejscu prezentowały się profesjonalne grupy rekonstrukcyjne z całej Polski. Jedną z inscenizacji prowadził archeolog Olaf Popkiewicz. - 80 lat temu było tu naprawdę niezłe zamieszanie, ponieważ garnizon toruński liczący kilkanaście tysięcy żołnierzy próbował przebić się z Torunia. Do niewoli dostało się tutaj około 8 tysięcy niemieckich żołnierzy, około 3 tysięcy żołnierzy zginęło, także to była prawdziwa jatka. Na pikniku można było zobaczyć także: mieszankę ubrań zimowych armii niemieckiej zarówno komplety maskujące, jaki i ocieplające - kurtki, spodnie, płaszcze, a także różnego rodzaju broń. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Obrony Tradycyjnej Wsi Polskiej.

