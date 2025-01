Uczeń na przejściu zapatrzony w komórkę? Temat „nakręcił" młodych filmowców [wideo, zdjęcia]

2025-01-17, 20:41 Damian Klich/Redakcja

95 uczniów przyjechało do Dobrcza na finał III edycji konkursu „Bezpieczni w ruchu drogowym"/fot. Policja

W Dobrczu odbył się na finał III edycji konkursu „Bezpieczni w ruchu drogowym". Zadaniem szkolnych drużyn było nagranie 5-minutowego filmu o bezpieczeństwie na drodze. Efekt? Nie ma nudy!

- Pierwszym ważnym tematem, który pokazany został w filmach jest widoczność pieszych poza obszarem zabudowanym, poruszanie się po właściwej stronie drogi - mówi młodszy inspektor Tomasz Meyze, komendant Komisariatu Policji w Koronowie. - Kolejną istotną kwestią jest korzystanie z telefonów komórkowych, np. w czasie przechodzenia przez przejście dla pieszych. Inny ważny temat: rowerzyści.



Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie nagrali piosenkę piosenkę i dopasowali do niej różne sceny. - Pokazujemy w nich, że nasza nieuwaga może spowodować, że albo my stracimy życie, albo ktoś inny.

Szkoła z Wierzchucina Królewskiego przedstawia historię chłopaka, który grał w grę w czasie przechodzenia przez ulicę. Nagle wjechał w niego samochód. - Chłopak przeniósł się do tej gry. Jego zadaniem jest przestrzeganie innych przed niebezpieczeństwami w ruchu drogowym. Poza tym, ma wrócić z powrotem do normalnego świata - mówili uczniowie.

Anna Kutkowska, pełnomocnik wójta Dobrcza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych już zapowiada, że przygotowane filmy zostaną wykorzystane w tygodniach profilaktyki w szkołach. - Dzieci wiedzą, jakie są zagrożenia, znają te zasady, ale czasami o nich zapominają.



W finałowej gali wzięło udział 95 uczniów. Konkurs zorganizował Komisariat Policji w Koronowie. Adresowany był do szkół z gmin Koronowo, Dobrcz i Sicienko. Nadesłano 24 prace. Jak zapewnili organizatorzy - nikt nie wyszedł z gali bez upominku, ponieważ poziom filmów był bardzo wysoki.



Podium:



1. SP 1 Koronowo. Film „Widać".



1. SP Samsieczno klasa 7. Film „Piosenka".



2. SP Samsieczno klasa 6. Film. „Dawno temu".



3. SP Kozielec. Film „Widzisz mnie?".