Pożar hali przy ulicy Petersona w Bydgoszczy. Na miejscu 53 zastępy strażaków [zdjęcia, wideo]

– Pożar został opanowany, ogień nie rozprzestrzenia się na pozostałą część hali porozdzielanej ścianami przeciwpożarowymi. Jednak w części objętej akcją gaśniczą co pewien czas różnych miejscach pojawiają się zarzewia ognia – informował st. kpt. Karol Smarz, rzecznik prasowy bydgoskiej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej





Z obiektu udało się usunąć dwa zbiorniki z chlorowodorkiem sodu o pojemności po tysiąc litrów każdy, zanim mógł objąć je ogień. W akcję gaśniczą zaangażowane były 53 zastępy straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Torunia.





Pracownicy zakładu w porę ewakuowali się na zewnątrz. Nie ma informacji żeby ktoś został poszkodowany.





St. kpt. Smarz zaznaczył, że gaszenie i dogaszenie pożaru potrwa jeszcze przynajmniej kilka godzin. Na miejscu są przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy prowadzą pomiary jakości powietrza.

– Część tych materiałów była magazynowana, ale w tej hali również była prowadzona produkcja. Z pierwszych informacji, które będą jeszcze wielokrotnie weryfikowane, wynika, że w hali nie powinno być nikogo. Pracownicy zakładu, który mogliby znajdować się wewnątrz, zdołali opuścić halę jeszcze przed zagrożeniem. Podkreślam, ta informacja będzie zweryfikowana – dodała Jarocka-Krzemkowska.– Do naszych głównych zadań należy przede wszystkim zabezpieczenie tego terenu i kierowanie ruchem na pobliskich skrzyżowaniach, żeby kierowcy nie przejeżdżali tędy i służby miały łatwy dojazd. Druga rzecz to fakt, że akcja gaśnicza potrwa jeszcze kilka godzin i dopiero wtedy policjanci będą mieli udostępniony ten teren, żeby wykonać kolejne czynności, już procesowe. Z pewnością też będą przeprowadzone oględziny z udziałem biegłego z dziedziny pożarnictwa. Jego opinia będzie kluczowa, co do wyjaśnienia przyczyn zaistnienia tego pożaru – mówiła kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.