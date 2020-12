Pierwszy krok do budowy obwodnic Lipna i Kruszwicy

Ogłoszona została decyzja o rozpoczęciu przetargu na prace przygotowawcze budowy obwodnic Kruszwicy i Lipna. Informacje przekazali podczas organizowanej przez GDDKiA wideokonferencji minister-członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber, wiceminister infrastruktury Rafał Weber, sekretarz stanu w ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka oraz parlamentarzyści z województwa kujawsko-pomorskiego.

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz podkreślił istotę wpisania na listę tych dwóch inwestycji.- Plan budowy 100 obwodnic rządu Prawa i Sprawiedliwości to 6 obwodnic w województwie kujawsko-pomorskim. 4 zostały ogłoszone kilka tygodni temu, a dziś do planu budowy obwodnic zostały wpisane dwie bardzo ważne inwestycje, obwodnica Kruszwicy oraz obwodnica Lipna. Łączna wartość szacunkowa tych 6 inwestycji to 1 mld 200 mln zł. Szczególnie w tym trudnym czasie pandemii w jakim jesteśmy, to są inwestycje, które dają perspektywę rozwoju samorządom i tym miastom, które te środki otrzymają - mówił Mikołaj Bogdanowicz.Obwodnice Lipna i Kruszwicy zostały w 2019 r. wpisane na listę budowy w ramach rządowego programu 100 obwodnic.- Uruchamiamy przetarg na opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy obwodnic Kruszwicy i Lipna w woj. kujawsko-pomorskim. Obie inwestycje są przewidziane w Programie budowy 100 obwodnic i wyprowadzą ruch tranzytowy z omijanych miast, co poprawi poziom ich bezpieczeństwa. Program 100 obwodnic został zapowiedziany przez premiera Mateusza Morawieckiego w 2019 roku i pomimo kryzysu gospodarczego ten program jest realizowany - zaznaczył Rafał Weber, wiceminister w resorcie infrastruktury.Obwodnice zwiększą przede wszystkim bezpieczeństwo wśród mieszkańców województwa, ale także przyśpieszą rozwój regionu.- To bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców naszego województwa. Pomimo pandemii rząd stara się robić wszystko, aby inwestycje, również te lokalne, były realizowane tak jak to zostało zapowiedziane. To jest dla nas szansa do rozwoju i odbudowy gospodarki po tym trudnym okresie - podkreślił minister Łukasz Schreiber.O budowie obwodnicy Lipna mówiła także sekretarz stanu w MRiRW Anna Gembicka.- Faktycznie zabiegałam o wpisanie obwodnicy Lipna na listę rządowego programu budowy 100 obwodnic. Bardzo dobrze znam to miasto i każdy kto tam był wie, że ta obwodnica jest tam potrzebna. To jest inwestycja na która mieszkańcy tego miasta czekają od wielu lat. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w wpisanie tej inwestycji do programu - mówiła Anna Gembicka.Obwodnica KruszwicyCelem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej 62. Jest to ruch prowadzący ze strony autostrady A1 i Włocławka. Droga ta jest istotna dla układu komunikacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego, rozprowadzając ruch na osi wschód-zachód pomiędzy autostradą A1 i Włocławkiem a korytarzami dróg krajowych nr 15 i 25. Inwestycja pozwoli na uspokojenie ruchu w centrum miasta. Dzięki wyeliminowaniu transportu ciężkiego Rynek zacznie spełniać swoją rolę społeczną jako centralnego i spokojnego punktu miasta. Szacunkowa długość: około 7 km.Obwodnica LipnaCelem inwestycji będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 67. Obwodnica podniesie komfort i płynność przejazdu. Kierowcy jadący w kierunku Włocławka i autostrady A1 nie będą wjeżdżać do centrum miejscowości. W przyszłości obwodnica Lipna ułatwi też dojazd do przygotowywanej drogi ekspresowej S10 relacji Toruń - Obwodnica Aglomeracyjna Warszawy. Szacunkowa długość: około 6 km.Sześć obwodnic w woj. kujawsko-pomorskim planowanych jest w systemie „Projektuj i buduj”. Okres przygotowawczy obejmuje lata 2021-2024. Planowana realizacja budowy inwestycji to lata 2025-2029.