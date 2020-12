Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy przedstawiła założenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla pl. Wolności. Projekt uwzględnia budki z kwiatami, daje możliwość m.in. przebudowy i przesunięcia pomnika, zmiany formy parkowania przy ul. Gdańskiej, zakłada też więcej zieleni i miejsca dla pieszych.

O tym, co zaproponowali urbaniści mówiła na konferencji prasowej online Anna Rembowicz-Dziekciowska, szefowa Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.- Nowy plan dla pl. Wolności zakłada powrót do historycznych rozwiązań. To między innymi odtworzenie ciągu pieszego wzdłuż ulicy Gdańskiej, co może skutkować zmianą formy parkowania w tym miejscu. Plan rekomenduje też przywrócenie kamiennych nawierzchni zamiast drobnej, betonowej kostki. Zakłada zmiany przy I Liceum Ogólnokształcącym, pozwala na zmianę lokalizacji tamtejszego postoju taksówek. Dokument daje też zielone światło do przebudowy i przesunięcia pomnika.- Uważamy, że słuszne byłoby zastanowić się nad zmianą zarówno formy, jak i otworzyć możliwość zmiany lokalizacji tego pomnika - powiedziała Anna Rembowicz-Dziekciowska.Co z kwiaciarkami?Budki z kwiatami pozostaną, ale mają być ładniejsze i mogą zostać przeniesione w inny rejon pl. Wolności, na przykład w miejsce, gdzie obecnie stoi pomnik czy znajduje się postój taksówek.Opracowanie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla pl. Wolności jest niezbędne ze względu na inwestycje związane z rozbudową systemu kanalizacji deszczowej. Jeden ze zbiorników na deszczówkę, który chronić ma bydgoskie ulice przed zalewaniem, znajdzie się pod powierzchnią placu.Na najbliższej sesji nad dokumentem pochylą się radni. Wtedy też okaże się, czy to, co zaproponowali urbaniści zostanie przyjęte przez Radę Miasta.Teren pl. Wolności w Bydgoszczy był dawniej częścią XVII-wiecznego ogrodu klasztornego sióstr Klarysek, podobnie jak obecny park Kazimierza Wielkiego. W 1835 roku Towarzystwo Upiększania Miasta założyło w tym miejscu swoją szkółkę drzew do zadrzewiania ulic i parków. Mały plac miejski wytyczono w 1854 roku. Po kilku latach powiększono go i efektownie zagospodarowano.W latach 1872-78 wzniesiono kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a w 1877 roku gmach obecnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Z kolei w 1893 r. na środku placu ustawiono pomnik cesarza Wilhelma I na koniu, który istniał do 1920 roku. W 1904 roku na granicy z parkiem Kazimierza Wielkiego zbudowano monumentalną fontannę „Potop”. W 1945 r. na środku placu stanął pomnik Wolności, a w 2014 roku zakończyła się rekonstrukcja fontanny „Potop”.