Prawie 200 mln zł trafi do kujawsko-pomorskich samorządów na 92 inwestycje w ramach II naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- W ramach pierwszej tury do naszego regionu trafiło 330 mln zł. Ta kwota była według wskaźników proporcjonalnie przyporządkowana do samorządów i to samorządy decydowały jak te środki wydać. Oczywiście pod warunkiem, że są to wydatki inwestycyjne. W ramach tego naboru dofinansowanie było kierowane na konkretne projekty. Dofinansowanie otrzymały 92 zadania. Łączna kwota dofinansowania to przeszło 197,5 mln zł. Łączna wartość inwestycji to blisko 400 mln zł. To to, co ramach drugiej tury będzie realizowane w roku 2021 i latach następnych- poinformował wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.Pieniądze zasilą lokalne inwestycje w wielu miejscowościach.- To rozbudowa i przebudowa bloku operacyjnego szpitala w powiecie radziejowskim, budowa domu dla samotnej matki w powiecie inowrocławskim, Białe Błota i Koronowo - infrastruktura wodno-ściekowa, oczyszczalnie ścieków, sieć wodociągowa; ścieżka rowerowa w Nowej Wsi Wielkiej; oświetlenie ulic, rozbudowa szkoły na terenie gminy Kruszwica; budynek wielorodzinny w Pakości czy ośrodki kultury, centra kultury w takich miejscowościach jak Złotniki Kujawskie czy Kowalewo Pomorskie - wymieniał Mikołaj Bogdanowicz.Jeszcze w grudniu ogłoszony zostanie nabór wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach trzeciej tury.