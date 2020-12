Kolejne połączenie kolejowe znika z rozkładu jazdy. Władze województwa poinformowały, że od 1 stycznia 2021 r. zawieszają połączenie nr 209 Chełmża - Bydgoszcz.

Marszałek Piotr Całbecki tłumaczy decyzję koniecznością cięcia kosztów oraz złym stanem technicznym linii.- Infrastruktury nie przybywa, nie jest ona modernizowana, wręcz odwrotnie. Kolejne stacje kolejowe są likwidowane, tak jak chociażby w Dąbrowie Chełmińskiej. Ta linia zaczęła bardzo ciążyć, jeśli chodzi o efektywność i ekonomię. Nie mogliśmy kierować się inną miarą jak tylko popularnością linii kolejowych. Na tej podstawie podejmujemy decyzje, które z linii będą w pierwszej kolejności zawieszane. Uruchamiamy w to miejsce dokładnie taką samą liczbę, a nawet większą, par połączeń autobusowych, aby prowadzić komunikację zastępczą. Podobnie jest w Borach Tucholskich na odcinku między Cekcynem a Szlachtą, leżącą już poza naszym województwem. Zmieni się jedynie to, że nie będzie to pociąg, ale autobus - tłumaczy Piotr Całbecki.Marszałek dodaje, że dopłata do kilometra pociągu na linii niezelektryfikowanej wynosi 26 zł, a do kilometra autobusu 3,50 zł.