Zawieszono 30 procent kursów autobusowych w powiecie świeckim. Powodem zawieszenia połączeń jest małe zainteresowanie podróżnych. Wszystko przez pandemię

Mówi Barbara Studzińska, starosta świecki.- Z naszej analizy wynika brak zainteresowania tymi liniami. Okazało się, że przez pandemię ludzie przestali korzystać z niektórych połączeń. Uzgodniliśmy z naszym operatorem, czyli z PKS Bydgoszcz, że ograniczamy pewne linie. To już się stało. Oczywiście, po pandemii przywrócimy wstrzymane kursy, i mamy nadzieję, że wszystko wróci do poprzedniego stanu. Mieliśmy 18 linii i tak też proponujemy na przyszły rok - już złożyliśmy wniosek do wojewody. Ograniczenie dotyczy około 30 procent kursów, którymi nie było żadnego zainteresowania.Wcześniej sprzedawano na terenie powiatu kilkaset biletów miesięcznych (na początku roku szkolnego aż 1400 na wrzesień i październik) teraz - zaledwie kilka.Co o tych ograniczeniach myślą podróżni, mieszkańcy powiatu?- Źle, bo jak jadę do pracy, to nie mam czym wrócić do domu. Ktoś musi po mnie przyjechać...Więcej w materiale Marcina Dolińskiego.