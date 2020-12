Placówki zdrowia do piątku (11 grudnia) mają czas, aby zgłosić się do programu przeprowadzania szczepień przeciw koronarowirusowi. Kujawsko-pomorski NFZ zorganizował dni otwarte dla przedstawicieli przychodni. - Zainteresowanie jest na razie niewielkie - przyznaje rzeczniczka NFZ w Bydgoszczy Barbara Nawrocka.

- W momencie, gdy 4 grudnia ogłosiliśmy nabór do programu, zostały przedstawione do publicznej wiadomości warunki, jakie trzeba spełniać, także propozycje naszej wyceny. Oczywiście pojawiły się również pytania. Czasami odpowiedzi na te pytania znajdują się w treści ogłoszenia. A pytania dotyczą wyceny, warunków pracy, liczby szczepień.Zespół ma wykonać nie mniej, niż 180 szczepień tygodniowo. Co ważne, szczepienia można wykonywać w placówce lub w domu pacjenta, poprzez zorganizowany zespół wyjazdowy, albo po pacjenta pojedzie transport medyczny, a po szczepieniu odwiezie go do domu - mówi Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy wojewódzkiego oddziału NFZ.Podczas tzw. otwartych dni - we wtorek i środę (08-09 grudnia), od godz. 8:00 do 16:00, koordynatorzy ds. szczepień udzielają wszelkich informacji na temat zasad kwalifikacji do Narodowego Programu Szczepień przeciwko koronawirusowi.Na przedstawicieli placówek medycznych, również tych, którzy nie mają umowy z NFZ, czekają koordynatorzy ds. szczepień, którzy przybliżą zasady przystąpienia do programu, wyjaśnią, jakie warunki należy spełnić, aby realizować szczepienia oraz przedstawią zasady finansowania programu.W Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ punkt konsultacyjny powstał w siedzibie Oddziału w Bydgoszczy, przy ul. Łomżyńskiej 33, w SOK na parterze.Ponadto przedstawiciele placówek medycznych mogą uzyskać szczegółowe informacje o programie dzwoniąc pod specjalnie uruchomione numery telefonów w każdym z 16 Oddziałów Wojewódzkich Funduszu.Linie telefoniczne czynne są codziennie od 8:00 do 18:00. W K-P OW NFZ telefon do koordynatora szczepień: 52 325 27 46.