Byli zakażeni koronawirusem, przeszli Covid-19 i wyzdrowieli. Teraz chcą pomóc innym. Prawie 30 funkcjonariuszy służby więziennej okręgu bydgoskiego oddało osocze. Wszystko w ramach ogólnopolskiej akcji.

Funkcjonariusze, którzy są ozdrowieńcami zgłosili się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy oraz jego oddziałów terenowych w Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku.- Osocze trafi teraz do potrzebujących, którzy nadal walczą z Covid-19 - mówi Agnieszka Wollmann, rzecznik dyrektora okręgowego służby więziennej w Bydgoszczy. - Chcemy pokazać, że to nic nie kosztuje, a oddając cząstkę siebie, możemy pomóc innym chorym. Krew to najcenniejszy lek którego nie możemy zastąpić żadnym substytutemPrzez tydzień osocze i krew odda prawie 700 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służby więziennej z całej Polski. W ten sposób mogą uratować życie prawie 1,5 tys. chorym na Covid-19. Funkcjonariusze służby więziennej regularnie oddają krew. Co roku wspierają m.in. wspólną akcję służb mundurowych „Nasza krew – Nasza Ojczyzna”. Wśród funkcjonariuszy służby więziennej okręgu bydgoskiego jest ponad 120 honorowych krwiodawców.